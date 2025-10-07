English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Madhya Pradesh Child Death: മധ്യപ്രദേശിൽ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച ഒരു കുട്ടി കൂടി മരിച്ചു; 2 കഫ് സിറപ്പുകൾക്ക് കൂടി നിരോധനം

മധ്യപ്രദേശിൽ രണ്ട് കഫ് സിറപ്പുകൾ കൂടി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 7, 2025, 06:46 PM IST
  • കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 15 ആയി.
  • ഉയർന്ന അളവിൽ ഡൈ എത്തിലീൻ, ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മധ്യപ്രദേശിൽ രണ്ട് കഫ് സിറപ്പുകൾ കൂടി നിരോധിച്ചു.

Read Also

  1. Coldrif Cough Syrup: കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം; മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും വർധന; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?
6
Gold Rate Kerala Today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും വർധന; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?
Hair Care Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല മുടി വളരാനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്..!
5
Hair care
Hair Care Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല മുടി വളരാനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്..!
Healthy drinks for Glowing Skin: തിളക്കമാർന്ന ചർമ്മത്തിനായി വെറും വയറ്റിൽ ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ
6
Glowing Skin
Healthy drinks for Glowing Skin: തിളക്കമാർന്ന ചർമ്മത്തിനായി വെറും വയറ്റിൽ ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ
Kerala BT 23 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 23 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Madhya Pradesh Child Death: മധ്യപ്രദേശിൽ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച ഒരു കുട്ടി കൂടി മരിച്ചു; 2 കഫ് സിറപ്പുകൾക്ക് കൂടി നിരോധനം

ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച ഒരു കുട്ടി കൂടി മരിച്ചു. ഇതോടെ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 15 ആയി. ഉയർന്ന അളവിൽ ഡൈ എത്തിലീൻ, ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മധ്യപ്രദേശിൽ രണ്ട് കഫ് സിറപ്പുകൾ കൂടി നിരോധിച്ചു. റീലൈഫ്, റെസ്പിഫ്രഷ് എന്നീ കഫ് സിറപ്പുകളാണ് നിരോധിച്ചത്. ഇവ രണ്ടും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസുകള്‍ സിബിഐ അന്വേഷിക്കണം, കഫ് സിറപ്പുകൾക്കെല്ലാം നിര്‍ബന്ധിത നിലവാര പരിശോധന നടത്തണം, സംഭവത്തില്‍ വിദഗ്ധ അന്വേഷണം വേണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

Also Read: Karur Stampede Death: കരൂർ ​ദുരന്തം: 20 കുടുംബങ്ങളെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് വിജയ്

മധ്യപ്രദേശിൽ കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടറെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മധ്യപ്രദേശിൽ മരിച്ച ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഡോ പ്രവീൺ സോണിയാണ് മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുട്ടികൾക്ക് വൃക്കയ്ക്കും തലച്ചോറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമായാണ് കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചുള്ള മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച മരുന്ന് കഴിച്ചാണ് കുട്ടികൾ മരിച്ചത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Madhya pradeshColdrif Cough Syrupchild deathമധ്യപ്രദേശ്കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ്

Trending News