/Vijay Govt: വിജയ് സർക്കാർ 6 മാസം തികയ്ക്കില്ല; സ്റ്റാലിൻ തിരിച്ചെത്തും: DMK എംഎൽഎ

വിജയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടിവികെ സർക്കാർ നാലു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് മുതിർന്ന ഡിഎംകെ നേതാവ് അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ.
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ വിജയ് സർക്കാർ ആർ മാസം പോലും അധികാരത്തിലിരിക്കില്ലെന്ന് മുതിർന്ന ഡിഎംകെ മുതിർന്ന നേതാവും തിരിച്ചെന്തൂർ എംഎൽഎയുമായ അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ. വിജയ് സർക്കാർ തുടരില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സ്റ്റാലിൻ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഡിഎംകെയുടെ ഒരു പൊതു പരിപാടിയിലായിരുന്നു അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ വിജയ് സർക്കാരിനെതിരെ രോഗഹമായി വിമർശിച്ചത്. മാത്രമല്ല വില്ലിവാക്കാം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ച ടിവികെ എംഎംഎയായ ആദവ് അർജുൻ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് തനിക്കെതിരെ തിരിച്ചെന്തൂരിൽ മത്സരിക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സർക്കാർ ഇനി 4 മാസം കൂടി മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂവെന്നും ആദവിനോട് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെച്ച് നമുക്ക് തിരുച്ചെന്തൂരിൽ നേർക്ക് നേർ പോരാടാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തിരുച്ചെന്തൂർ ഡിഎംകെയുടെ കോട്ടയാണ്. വിഡി നിന്നും വര്ഷങ്ങള്ക്കി മത്സരിച്ചു ജയിച്ചുവരുന്ന എംഎൽഎയാണ് അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ. സ്റ്റാലിനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ അനിത രാധാകൃഷ്ണൻ സ്റ്റാലിന്റെ വികസന പ്രവർത്തഞങ്ങൾ വിവരംകെട്ട വോട്ടർമാർ മനസിലാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും പറഞ്ഞു.
