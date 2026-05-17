/Operation Kisan 2.0: കർഷകരുടെ സബ്സിഡി യൂറിയ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായത്തിന് മറിച്ചുനൽകുന്നു..!

Operation Kisan 2.0: ഇടനിലക്കാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറികളും ചേർന്ന് ഈ അഴിമതി നടത്തുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ
കിസാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വളമായ യൂറിയ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതുവഴി 3,800 രൂപയോളം വില വരുന്ന ഒരു ചാക്ക് യൂറിയയക്ക് വെറും 266 രൂപയേ കർഷകർ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ യൂറിയ പ്ലൈവുഡ് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾക്ക് മറിച്ചുനൽകുന്നതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇടനിലക്കാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറികളും ചേർന്ന് ഈ അഴിമതി നടത്തുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഓപ്പറേഷൻ കിസാൻ 2.0 എന്ന് പേരിട്ട അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ അഴിമതി കണ്ടെത്തിയത്.
കർഷകർക്കുള്ള സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള യൂറിയ പ്ലൈവുഡ്, പശ, എംഡിഎഫ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് വൻതോതിൽ കടത്തുകയാണ്. ഇതുവഴി സർക്കാരിന് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 20,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. യൂറിയയുടെ യഥാർത്ഥ വിപണി വില ഗണ്യമായി കൂടുതലായതിനാൽ കർഷകർ പലപ്പോഴും വളം വാങ്ങാൻ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുകയും നീണ്ട ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ഏകദേശം 2 ലക്ഷം കോടി രൂപ വാർഷിക വളമാണ് സബ്സിഡിയായി നൽകുന്നത്.
സബ്സിഡിയുള്ള കാർഷിക യൂറിയയും വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാണിജ്യ-ഗ്രേഡ് യൂറിയയും തമ്മിലുള്ള വലിയ വില വ്യത്യാസം നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു സമാന്തര വിപണി സൃഷ്ടിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സബ്സിഡിയുള്ള യൂറിയയ്ക്ക് കിലോഗ്രാമിന് ഏകദേശം 6 രൂപ വില വരുമ്പോൾ, വ്യവസായങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ യൂറിയയ്ക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 80 മുതൽ 100 രൂപ വരെ വിലവരാറുണ്ട്. പശ, റെസിൻ നിർമ്മാണത്തിനായി ഈ യൂറിയ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയാണ്.
തുടർന്ന് ബോർഡുകൾ, കണികാ ബോർഡുകൾ, പ്ലൈവുഡ് ഷീറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി പ്ലൈവുഡ്, എംഡിഎഫ് ഫാക്ടറികളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. സബ്സിഡിയുള്ള കാർഷിക യൂറിയയുടെ ഉപയോഗം പശ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികൾക്കും ഉൽപാദനച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ആത്യന്തികമായി അവരുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ, കരിഞ്ചന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സർക്കാർ സബ്സിഡിയുള്ള 1,575 ബാഗ് യൂറിയ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് ട്രക്കുകൾ പോലീസ് പിടികൂടി.
ഓപ്പറേഷൻ കിസാൻ 2.0യുടെ ഭാഗമായി ഹരിയാന യമുനനഗറിലെ പ്ലൈവുഡ് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ രാസവസ്തുക്കളും വളങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പശയും റെസിനും നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളികൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സബ്സിഡി വളം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിന് പിന്നിലെ സംഘടിത ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരെ സീ മീഡിയ നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പിടികൂടിയിരുന്നു. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡീലർമാർ, ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാർ, യൂറിയ ഫാക്ടറികൾ, പശ നിർമ്മാതാക്കൾ, ഇടനിലക്കാർ, പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടനാപരമായ വിതരണ ശൃംഖല നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
പ്രശസ്ത പ്ലൈവുഡ് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ വലിയ അളവിൽ റെസിൻ അല്ലെങ്കിൽ പശ വാങ്ങിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻവോയ്സുകളും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സുഡാമ വുഡ് പാനൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻവോയ്സിൽ 30,000 കിലോഗ്രാം റെസിൻ വാങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തി. സെഞ്ച്വറി പ്ലൈബോർഡ്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഇൻവോയ്സിൽ 29,000 കിലോഗ്രാമിലധികം എക്സ്റ്റീരിയർ റെസിൻ വാങ്ങിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കർഷകരുടെ യൂറിയ നിയമവിരുദ്ധമായി വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി വളം നിഷേധിക്കുക മാത്രമല്ല, സബ്സിഡി ചോർച്ചയിലൂടെയും ജിഎസ്ടി വെട്ടിപ്പിലൂടെയും സർക്കാരിന് ഗണ്യമായ നഷ്ടം വരുത്തിവയ്ക്കുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
