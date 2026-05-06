Operation Kisan: കർഷകരുടെ സബ്‌സിഡി യൂറിയ ഫാക്ടറികളിലേക്ക്; വൻ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവിട്ട് സീ ന്യൂസ്

കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് യൂറിയ സബ്‌സിഡിക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : May 6, 2026, 10:32 PM IST
  • വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 'ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് യൂറിയ'ക്ക് വിപണിയിൽ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്.
  • എന്നാൽ കർഷകർക്ക് സബ്സിഡിയായി നൽകുന്ന യൂറിയ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കും.
  • ഇത് മുതലെടുത്താണ് യൂറിയ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെ സജീവമായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ കർഷകർക്കായി സർക്കാർ സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ നൽകുന്ന യൂറിയ വളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കർഷകർക്കായി എത്തിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള യൂറിയ, നിയമവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ പ്ലൈവുഡ്, എംഡിഎഫ് ഫാക്ടറികളിലേക്ക് കടത്തുന്നുവെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. സീ ന്യൂസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം നടത്തിയ "ഓപ്പറേഷൻ കിസാൻ" എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. 

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സീയുടെ സ്റ്റിം​ഗ് ഓപ്പറേഷനിടെ രഹസ്യ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ മിനി ട്രക്കുകളിൽ ചാക്കുകൾ ഫാക്ടറികളിലേക്ക് കടത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, ട്രക്കുകളിൽ കടത്തിയിരുന്ന ഈ ചാക്കുകളിൽ കർഷകർക്ക് സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ നൽകാനായി അനുവദിച്ച യൂറിയയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു. 

എം.ഡി.എഫ്, പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി യൂറിയ ഉപയോ​ഗിക്കാറുണ്ട്. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 'ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് യൂറിയ'ക്ക് വിപണിയിൽ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ കർഷകർക്ക് സബ്സിഡിയായി നൽകുന്ന യൂറിയ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കും. ഇത് മുതലെടുത്താണ് യൂറിയ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെ സജീവമായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു ചാക്ക് യൂറിയയുടെ യഥാർത്ഥ വില ഏകദേശം 3,800 രൂപയാണ്. എന്നാൽ കർഷകർക്ക് സർക്കാർ സബ്‌സിഡി നൽകുന്നതിനാൽ ഏകദേശം 266 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള യൂറിയയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് 80 രൂപ വരെ വില വരുന്നത്. അതായത് ഒരു ചാക്കിന് ഏകദേശം 4,000 രൂപയോളം വരും.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Operation KisanUrea ScamSubsidy Urea Plywood Factoriesഓപ്പറേഷൻ കിസാൻസബ്‌സിഡി യൂറിയ

