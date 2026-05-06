രാജ്യത്തെ കർഷകർക്കായി സർക്കാർ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നൽകുന്ന യൂറിയ വളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കർഷകർക്കായി എത്തിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള യൂറിയ, നിയമവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ പ്ലൈവുഡ്, എംഡിഎഫ് ഫാക്ടറികളിലേക്ക് കടത്തുന്നുവെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. സീ ന്യൂസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം നടത്തിയ "ഓപ്പറേഷൻ കിസാൻ" എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സീയുടെ സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനിടെ രഹസ്യ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ മിനി ട്രക്കുകളിൽ ചാക്കുകൾ ഫാക്ടറികളിലേക്ക് കടത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, ട്രക്കുകളിൽ കടത്തിയിരുന്ന ഈ ചാക്കുകളിൽ കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നൽകാനായി അനുവദിച്ച യൂറിയയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു.
Also Read: Amazon Great Summer Sale 2026: ആമസോൺ 'ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിൽ' മെയ് 8 മുതൽ; കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്കൌണ്ടുകൾ... സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ മുതൽ ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ വരെ
എം.ഡി.എഫ്, പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി യൂറിയ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 'ടെക്നിക്കൽ ഗ്രേഡ് യൂറിയ'ക്ക് വിപണിയിൽ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ കർഷകർക്ക് സബ്സിഡിയായി നൽകുന്ന യൂറിയ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കും. ഇത് മുതലെടുത്താണ് യൂറിയ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെ സജീവമായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒരു ചാക്ക് യൂറിയയുടെ യഥാർത്ഥ വില ഏകദേശം 3,800 രൂപയാണ്. എന്നാൽ കർഷകർക്ക് സർക്കാർ സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനാൽ ഏകദേശം 266 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള യൂറിയയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് 80 രൂപ വരെ വില വരുന്നത്. അതായത് ഒരു ചാക്കിന് ഏകദേശം 4,000 രൂപയോളം വരും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.