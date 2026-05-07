Operation Sindoor Anniversary: 86 മണിക്കൂർ, 3 ഘട്ടങ്ങൾ; പാകിസ്ഥാനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂർ', വിശദീകരിച്ച് സൈന്യം

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നീക്കത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : May 7, 2026, 09:38 PM IST
  • 2025 മെയ് 6, 7 തീയതികളിൽ അർദ്ധരാത്രിയാണ് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടി നൽകിയത്.
  • പാക് മണ്ണിൽ ഈ പ്രഹരത്തിന്റെ പാടുകൾ ഇന്നും ബാക്കിയുണ്ട്.

ന്യൂഡൽഹി: പഹൽ​ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നൽകിയ മറുപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിജയ​ഗാഥയെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. തിരിച്ചടിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയ പാകിസ്ഥാന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റേത്. ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

2025 മെയ് 6, 7 തീയതികളിൽ അർദ്ധരാത്രിയാണ് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടി നൽകിയത്. പാക് മണ്ണിൽ ഈ പ്രഹരത്തിന്റെ പാടുകൾ ഇന്നും ബാക്കിയുണ്ട്. അത്ര കൃത്യതയോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചത്. 9 ഭീകരതാവളങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന തകർത്തത്. വെറും 86 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള സൈനിക നീക്കം പാകിസ്ഥാനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു. 

പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്...

1. ഒന്നാം ഘട്ടം: പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും പ്രധാന ഭീകരതാവളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർത്തു.

2. രണ്ടാം ഘട്ടം: പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു. 

3. മൂന്നാം ഘട്ടം: പാകിസ്ഥാന്റെ 12 സൈനിക താവളങ്ങൾ തകർത്തു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

