Operation Sindoor Anniversary: 86 മണിക്കൂർ, 3 ഘട്ടങ്ങൾ; പാകിസ്ഥാനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂർ', വിശദീകരിച്ച് സൈന്യം

ന്യൂഡൽഹി: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നൽകിയ മറുപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിജയഗാഥയെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. തിരിച്ചടിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയ പാകിസ്ഥാന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റേത്. ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
2025 മെയ് 6, 7 തീയതികളിൽ അർദ്ധരാത്രിയാണ് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടി നൽകിയത്. പാക് മണ്ണിൽ ഈ പ്രഹരത്തിന്റെ പാടുകൾ ഇന്നും ബാക്കിയുണ്ട്. അത്ര കൃത്യതയോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചത്. 9 ഭീകരതാവളങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന തകർത്തത്. വെറും 86 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള സൈനിക നീക്കം പാകിസ്ഥാനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു.
പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്...
1. ഒന്നാം ഘട്ടം: പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും പ്രധാന ഭീകരതാവളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തകർത്തു.
2. രണ്ടാം ഘട്ടം: പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പാക് സൈന്യത്തിന്റെ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു.
3. മൂന്നാം ഘട്ടം: പാകിസ്ഥാന്റെ 12 സൈനിക താവളങ്ങൾ തകർത്തു.
