Operation Sindoor Anniversary: വീഡിയോ തെളിവുകൾ എവിടെ? പാകിസ്ഥാന്റെ നുണപ്രചാരണങ്ങളുടെ മുനയൊടിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയതെല്ലാം നുണപ്രചാരണങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെന്ന് തുറന്നടിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം.

Written by - Karthika V | Last Updated : May 7, 2026, 08:56 PM IST
  • പാകിസ്ഥാനിലെ 11 എയർഫീൽഡുകളും 9 പ്രധാന ഭീകരതാവളങ്ങളുമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ രാജീവ് ഘായ് വെളിപ്പെടുത്തി. 100-ലധികം ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
  • എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരൊറ്റ സൈനിക ആസ്തിക്കോ വിമാനങ്ങൾക്കോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് സൈന്യത്തിന്റെ മികവ് തെളിയിക്കുന്നു.

ന്യൂഡൽഹി: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂർ' ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പാക് ഭീകരർക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് രാജ്യം നൽകുന്നത്. ഭീകരർക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഇനി ഒരിടവും ബാക്കിയില്ലെന്നും സൈനിക നടപടികളുടെ തുടക്കം മാത്രമാണിതെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ സേന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂറിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ വ്യാപകമായ നുണപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ അവർക്കായില്ല. പാകിസ്ഥാനിലും പാക് അധീന കശ്മീരിലുമായി (PoK) ഒമ്പതോളം ഭീകരതാവളങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ തകർത്തത്. ഈ പ്രഹരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ നുണപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ ഒരു വീഡിയോ തെളിവ് പോലും അവരുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂറിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രചരിപ്പിച്ച നുണകളെ തുറന്നുകാട്ടി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഡിജിഎംഒ (DGMO) ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ രാജീവ് ഘായ്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാന് ഇതുവരെ ഒരു വീഡിയോ തെളിവ് പോലും കാണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ പണ്ടേയുള്ള ശീലമാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിൽ ഒരു നിർണ്ണായക നാഴികക്കല്ലാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂർ' എന്ന് രാജീവ് ഘായ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. 

പാകിസ്ഥാനിലെ 11 എയർഫീൽഡുകളും 9 പ്രധാന ഭീകരതാവളങ്ങളുമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ രാജീവ് ഘായ് വെളിപ്പെടുത്തി. 100-ലധികം ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരൊറ്റ സൈനിക ആസ്തിക്കോ വിമാനങ്ങൾക്കോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് സൈന്യത്തിന്റെ മികവ് തെളിയിക്കുന്നു. സൈന്യത്തിന്റെ തിരിച്ചടിയിൽ ഭയന്ന പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നിർത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെയുണ്ടായതായും രാജീവ് ഘായ് പറഞ്ഞു. വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ സൈനിക നടപടി പൂർത്തിയാക്കുക. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ സൈനിക സ്വാതന്ത്ര്യം കേന്ദ്രം നൽകിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Operation SindoorIndian ArmyPakistanഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർഇന്ത്യൻ സൈന്യം

