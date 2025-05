Operation Sindoor: പാകിസ്ഥാന് ചുട്ട മറുപടി; പാക് ആക്രമണത്തിന് അതേ തീവ്രതയിൽ മറുപടി നൽകിയെന്ന് വിക്രം മിസ്രി

പാകിസ്ഥാന് തക്ക മറുപടി നൽകിയെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രി. ഇന്ന് രാവിലെയടക്കം ആക്രമണ ശ്രമം നടന്നു. പാക് ആക്രമണത്തിൽ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും അഞ്ച് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അർധരാത്രിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻറെ ആക്രമണ നീക്കം ഇന്ത്യ തടഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് 15 കേന്ദ്രങ്ങൾ. ടിആർഎഫിനെ പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണച്ചു. ഭീകരവാദത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് പങ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. ഭീകര സംഘടനകളെ പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണച്ചു. ലക്ഷ്യമിട്ടത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല. പാക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തകർത്തതായി വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി.

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, ".. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorists state funerals, maybe a practice in Pakistan..."#OperationSindoor pic.twitter.com/jVkEhxv2lM

— ANI (@ANI) May 8, 2025