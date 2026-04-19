  • PM Modi Address to Nation: രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിസംബോധന പെരുമാറ്റ ചട്ട ലംഘനം; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി

PM Modi Address to Nation: രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിസംബോധന പെരുമാറ്റ ചട്ട ലംഘനം; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി

പി സന്തോഷ് കുമാർ എംപിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിൽ അക്കരയുമാണ് മോദിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 19, 2026, 12:01 PM IST
  • സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
  • ദൂരദർശനും ആകാശവാണിയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രസം​ഗം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ന്യൂഡൽഹി: വനിത സംവരണ ഭേദഗതി ബിൽ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ പാരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തോട് നടത്തിയ അഭിസംബോധനയ്ക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. പി സന്തോഷ് കുമാർ എംപിയാണ് മോ​ദിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. നേരത്തെ തയാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ച പ്രസം​ഗമായിരുന്നു മോദിയുടേതെന്നും ​ഗുരുതരമായ പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയതെന്നുമാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്  അയച്ച പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദൂരദർശനും ആകാശവാണിയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രസം​ഗം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. നടപടി എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. 

Also Read: PM Modi Speech Controversy: അഭിസംബോധനയല്ല, രാഷ്ട്രീയ പ്രസം​ഗം; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനം ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് അനിൽ അക്കരയും തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. ദൂരദർശനിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമാണെന്നും മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം നടത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും അനിൽ അക്കര ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

