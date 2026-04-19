PM Modi Address to Nation: രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിസംബോധന പെരുമാറ്റ ചട്ട ലംഘനം; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി

ന്യൂഡൽഹി: വനിത സംവരണ ഭേദഗതി ബിൽ പാര്ലമെന്റില് പാരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തോട് നടത്തിയ അഭിസംബോധനയ്ക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. പി സന്തോഷ് കുമാർ എംപിയാണ് മോദിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. നേരത്തെ തയാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ച പ്രസംഗമായിരുന്നു മോദിയുടേതെന്നും ഗുരുതരമായ പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയതെന്നുമാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് അയച്ച പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സന്തോഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദൂരദർശനും ആകാശവാണിയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. നടപടി എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിൽ അക്കരയും തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. ദൂരദർശനിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമാണെന്നും മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം നടത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും അനിൽ അക്കര ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.