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Pinarayi Vijayan: ‘വടിയും നീട്ടി നിൽക്കേണ്ട, പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയും’: മൈക്കും നീട്ടിവന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി പിണറായി വിജയൻ

വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി പിണറായി വിജയൻ. വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിലെ സിപിഎമ്മിലെ ഭിന്നത ചോദ്യമായപ്പോഴാണ് പിണറായി മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി പ്രതികരിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 11, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:41 PM IST
Pinarayi Vijayan: ‘വടിയും നീട്ടി നിൽക്കേണ്ട, പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയും’: മൈക്കും നീട്ടിവന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി പിണറായി വിജയൻ
Image Credit: Pinarayi Vijayan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Pinarayi Vijayan: ‘വടിയും നീട്ടി നിൽക്കേണ്ട, പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയും’: മൈക്കും നീട്ടിവന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി പിണറായി വിജയൻ
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