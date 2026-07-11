/Pinarayi Vijayan: ‘വടിയും നീട്ടി നിൽക്കേണ്ട, പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയും’: മൈക്കും നീട്ടിവന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി പിണറായി വിജയൻ

ന്യൂഡൽഹി: വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിൽ സിപിഎമ്മിലെ ഭിന്നത സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം വന്നതോടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ക്ഷുഭിതനായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താൻ പറയുമെന്നും വടിയും നീട്ടി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടെന്നുമായിരുന്നു പിണറായിയുടെ പ്രതികരണം. ഡൽഹിയിൽ സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രത്യേക കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി (സിസി) യോഗം ഇന്ന് ചേരും. പരാജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അന്തിമ രൂപം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടും പാർട്ടിയിലെ തിരുത്തൽ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച വരെ നീളുന്ന യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട.
വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ ഓഹരി കൈമാറ്റ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ തർക്കം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നിർണ്ണായക കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം നടക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗീയത കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ചർച്ചകളിലും പ്രതിഫലിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ ചില നേതാക്കൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനവും പരാജയ കാരണങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയാവുകയെന്നാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം.
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