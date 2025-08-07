കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മഹാരാഷ്ട്ര-ഹരിയാണ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വന്തോതില് കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. ഒരാള്ക്ക് മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വരെ വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങള്ക്ക് ആധാരമായി വോട്ടര്പട്ടികയും വിലാസങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും നിരത്തുന്ന തെളിവുകളും രാഹുല് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പങ്കുവെച്ചു. വ്യാജ വിലാസങ്ങളില് വന്തോതില് വോട്ടര്മാര്, ഒരേവിലാസത്തില് നിരവധി വോട്ടര്മാര്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും രാഹുൽ ഉന്നയിച്ചു.
ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും ഇത് കണ്ടുവെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിലെയും കർണാടകയിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ മാറ്റിയതിലും സംശയമുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 5 മണിക്ക് ശേഷം പോളിങ് നിരക്ക് കുതിച്ചുയർന്നുവെന്നും വോട്ടർ പട്ടിക നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിസമ്മതിച്ചതിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിയെന്നും സിസിടിവി ദൃശങ്ങൾ 45 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞതായും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
ബെംഗളൂരു സെന്ട്രല് ലോക്സഭാ സീറ്റിലെ മഹാദേവപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് വന്തോതിലുള്ള വോട്ട് മോഷണം നടന്നതായി രാഹുല് ആരോപിച്ചു. മഹാദേവപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 6.5 ലക്ഷം വോട്ടുകളില് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകള് വ്യാജമാണെന്നും വോട്ടര്മാരില് ചിലരുടെ പിതാവിന്റെ പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അക്ഷരങ്ങള് മാത്രമാണുള്ളതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. എഴുപതും എണ്പതും വയസ്സുള്ളവര് കന്നിവോട്ടര്മാരായെന്നും വീട്ടുനമ്പര് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിടത്ത് ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത് പൂജ്യം എന്നാണെന്നും വോട്ടര്പട്ടിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാഹുല് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
