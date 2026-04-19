PM Modi Speech Controversy: അഭിസംബോധനയല്ല, രാഷ്ട്രീയ പ്രസം​ഗം; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനം ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

ഔദ്യോ​ഗിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് മോദി ചെയ്തത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 19, 2026, 07:11 AM IST
  • ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച മോദി വനിത സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലിന്‍റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
  • രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിസംബോധനയെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസം​ഗമാക്കി മാറ്റിയെന്നും ഇത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനമാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ ആരോപിച്ചു.

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നടത്തിയ പ്രസം​ഗം പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച മോദി വനിത സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലിന്‍റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിസംബോധനയെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസം​ഗമാക്കി മാറ്റിയെന്നും ഇത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനമാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ ആരോപിച്ചു. 

എതിരാളികളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി ഔദ്യോ​ഗിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോ​ഗിക്കുകയാണ് മോദി ചെയ്തത്. ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും മോദി പരിഹസിച്ചു. രാജ്യത്തോട് കള്ളം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്നും പീഡനക്കേസ് പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് ബിജെപിയെന്നും ഖാര്‍ഗെ വിമര്‍ശിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന വിലയിൽ നടത്തുന്ന പ്രസം​ഗങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ പ്രസം​ഗത്തിലൂടെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു മോദി. ഏപ്രിൽ 23ന് ബം​ഗാൾ, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് മോദിയുടെ പ്രസം​ഗം. ഇത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനം കൂടിയാണെന്നും കോൺ​ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. 

‌വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാകാത്തതിൽ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളോട് ക്ഷാമപണം നടത്തിയും പ്രതിപക്ഷത്തെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, ടിഎംസി തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുടെ സ്വാർത്ഥത കാരണം ബില്ല് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബില്ല് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ കുടുംബ പാർട്ടികൾ കൈയ്യടിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനാണ് ആ കൈയ്യടിയിലൂടെ മുറിവേറ്റത്. സ്ത്രീകൾ ഈ അപമാനത്തിന് മാപ്പു നൽകില്ലെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

