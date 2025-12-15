English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Pahalgam Terror Attack Case: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം; കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് എൻഐഎ

Pahalgam Terror Attack Case: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം; കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് എൻഐഎ

Pahalgam Terror Attack Case: ജമ്മുവിലെ എൻഐഎ കോടതിയിലാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:38 PM IST
  • ടിആർഎഫ്, ലഷ്കറെ ത്വയ്ബ സംഘടനകളുടെ പേരുകൾ കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന.
  • സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 350 പ്രദേശവാസികളെ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
  • ഇവരുടെ മൊഴികളും തെളിവുകളോടൊപ്പം കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

Trending Photos

Todays Horoscope: ആഴ്ചയിലെ ആദ്യദിനത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നവര്‍ ആരൊക്കെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
13
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ആഴ്ചയിലെ ആദ്യദിനത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നവര്‍ ആരൊക്കെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ; പെൻഷൻകാർക്ക് ​ഗുണമുണ്ടാകുമോ? വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ; പെൻഷൻകാർക്ക് ​ഗുണമുണ്ടാകുമോ? വിലയിരുത്തൽ ഇങ്ങനെ
Tripile Rajayoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനം കിടിലം അപൂർവ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
8
Triple Rajayoga
Tripile Rajayoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനം കിടിലം അപൂർവ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
BT-33 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-33 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Pahalgam Terror Attack Case: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം; കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് എൻഐഎ

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി. ജമ്മുവിലെ എൻഐഎ കോടതിയിലാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ടിആർഎഫ്, ലഷ്കറെ ത്വയ്ബ സംഘടനകളുടെ പേരുകൾ കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 350 പ്രദേശവാസികളെ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരുടെ മൊഴികളും തെളിവുകളോടൊപ്പം കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

Add Zee News as a Preferred Source

അറസ്റ്റിലായ പർവേസ് അഹമദും, ബഷീർ അഹമ്മദും ആക്രമണം നടത്തിയ ഭീകരരെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയെന്നും എൻഐഎ വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷൻ മഹാദേവിൽ വധിച്ച മൂന്ന് ഭീകരരുടെ പേരുകളും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം നടന്ന് ഏഴു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എൻഐഎ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത്. സാജിദ് ജാട്ടാണ് ആക്രമണത്തിന്‍റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ എന്നും കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Pahalgam Terror Attack CaseNIAchargesheetKashmir Pahalgam

Trending News