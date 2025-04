Pahalgam Terror Attack: പഹൽഗാമിൽ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ? പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ റദ്ദാക്കിയേക്കും

പഹൽ​ഗാമിൽ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് വഷളായി ഇന്ത്യ-പാക് ബന്ധം. 2021 മുതലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ‍ൃത്തങ്ങൾ. കരസേനാ മേധാവി ഇക്കാര്യം വിലയിരുത്തും.

Army chief General Upendra Dwivedi has reached Srinagar, J&K and is being briefed by the 15 Corps Commander on the security situation and actions being taken by the formations against terrorists inside own territory and Pakistan Army attempts to violate the ceasefire along the… pic.twitter.com/bHXJCLJO25

— ANI (@ANI) April 25, 2025