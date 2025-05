India Pakistan agreed to Ceasefire: 'പാകിസ്താൻ വെടിനിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, മൂന്നാം കക്ഷിയില്ല'; വെടിനിർത്തൽ ശരിവച്ച് ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യ- പാകിസ്താൻ വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായി. ഡിജിഎംഒ തലത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയാണ് ഫലം കണ്ടതെന്നും ഇതിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഇടപെടലില്ലെന്നും ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു. വെടിനിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡിജിഎംഒ ആണ് ബന്ധപ്പെട്ടത്. സൈന്യങ്ങൾക്കിടയിലെ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെടിനിർത്തിയത്. വെടിനിർത്താനുള്ള തീരുമാനം വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രിയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വെടിനിർത്തൽ 5 മണി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

"Pakistan's DGMO called Indian DGMO at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land, in the air & sea with effect from 1700 hours IST. Instructions have been given on both sides to give effect to… https://t.co/rEhleUtOXq pic.twitter.com/zUhZ3X0R0g

— ANI (@ANI) May 10, 2025