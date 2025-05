Pak Drones in Gujarat: പാക് ഡ്രോണുകൾ ​ഗുജറാത്തിലും; ചെറുത്ത് ഇന്ത്യ, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്

ഗാന്ധിന​ഗർ: ​ഗുജറാത്തിലും പാക് ആക്രമണം. ​ഗുജറാത്തിന് നേരെയുള്ള പാകിസ്താന്റെ ‍ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഇന്ത്യ നിർവീര്യമാക്കി. പത്താൻ ജില്ലയിലെ സന്തൽപൂർ താലൂക്കിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ​ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ബനസ്‌കന്ത ജില്ലയിലെ സുയിഗാം, വാവ് താലൂക്കുകളിലെ ​ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ഏർപ്പെടുത്തി. കിംവദന്തികളിൽ നിന്നും വ്യാജ വാർത്തകളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനും ഭരണകൂടം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി.

As a precautionary measure, a blackout has been imposed in the villages of bordering Santalpur taluka in Patan district. All the citizens are advised to stay away from rumours and follow the instructions issued by administration from time to time. https://t.co/0RIJsEmQ0Z

അതിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്കും ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ‍ഡ്രോണുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നത് നിരോധിക്കാനും നിർദ്ദേശം. അടുത്ത 96 മണിക്കൂറ്‍ നേരത്തേക്കാണ് നിരോധനം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് കമ്മീഷണർമാർക്കും പോലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി ​ഗുജറാത്ത് ഡിജിപി.

In view of the recent incidents on the border, all Commissioners of Police and Superintendents of Police of Gujarat have been asked to get notification issued to ban flying of drones for the next 96 hours except for purposes of defence of the country and internal security.

— DGP Gujarat (@dgpgujarat) May 9, 2025