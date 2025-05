India Pakistan War: പാകിസ്ഥാന് നേരെ ജലയുദ്ധം തുടർന്ന് ഇന്ത്യ; ചെനാബ് നദിയിലെ 2 ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടു

ന്യൂഡൽഹി: അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ പാകിസ്ഥാന് നേരെ ജലയുദ്ധവുമായി ഇന്ത്യ രംഗത്ത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെനാബ് നദിയിലെ രണ്ട് അണക്കെട്ടുകൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുറന്നു വിട്ടു.

#WATCH | Jammu and Kashmir | A gate at the Baglihar Hydroelectric Power Project Dam built on the Chenab River in Ramban has been opened.

(Visuals from the spot shot around 8:15 am) pic.twitter.com/wDsQQqnOzf

— ANI (@ANI) May 9, 2025