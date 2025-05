Pahalgam Terror Attack: അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനം; ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

ശ്രീന​ഗർ: അതിർത്തിയിൽ പ്രകോപനം തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാൻ. അതിർത്തിയിൽ തുടർച്ചയായി വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ. തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം ദിവസവും നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകി.

അതേസമയം, പാകിസ്ഥാൻ ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഇന്ത്യ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ വസിം അക്രം, ബാബർ അസം, മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളും വിലക്കിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ വാർത്താ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും ഇന്ത്യ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

During the night of 02-03 May 2025, the Pakistan Army resorted to unprovoked small‑arms fire across the Line of Control opposite the Kupwara, Uri, and Akhnoor areas of the Union Territory of Jammu & Kashmir. The Indian Army responded promptly and proportionately: Indian Army pic.twitter.com/vfDZ60OOxj

— ANI (@ANI) May 3, 2025