Suicide Death: കൊറിയൻ ലവ് ഗെയിമിനെ മാതാപിതാക്കൾ എതിർത്തു; 3 സഹോദരിമാർ ജീവനൊടുക്കി

കൊറിയൻ ലവ് ഗെയിമിനെ മാതാപിതാക്കൾ എതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് 3 സഹോദരിമാർ ജീവനൊടുക്കി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലാണ് സംഭവം. അപ്പാർട്മെന്റിന്റെ ഒൻപതാം നിലയിൽനിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു സഹോദരിമാർ. പഖി (12), പ്രാചി (14), വിഷിക (16) എന്നീ സഹോദരിമാരാണ് മരിച്ചത്. ഗാസിയാബാദിലെ ഭാരത് സിറ്റിയിൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടോടെയായിരുന്നു സംഭവം. മൂന്നുപേരും സ്ഥിരമായി കൊറിയൻ വീഡിയോ ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇത് മാതാപിതാക്കൾ എതിര്ത്തിരുന്നു.
സഹോദരിമാർ മൂവരും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. കുളിക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും സ്കൂളിൽ പോകുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും ഉൾപ്പെടെ ദൈനംദിനകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവർ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്ക് അടിമകളായത്. ‘കൊറിയൻ ലവ് ഗെയിം’ എന്ന ടാസ്ക്–ബേസ്ഡ് ഗെയിമും ഇവർ കളിച്ചിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഇവർ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.
കുട്ടികളുടെ പിതാവ് ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇയാളുടെ ആദ്യഭാര്യയിലുള്ള മകളാണ് മൂത്ത പെൺകുട്ടി. ഇളയ രണ്ടുപേര് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിലുള്ളതാണ്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 12.30ന് മൂവരും പൂജാമുറിയിൽ കയറി അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടി ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നുവെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അതുൽ കുമാർ സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ അമ്മമാര് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. സഹോദരിമാർ മൂവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു.
പെൺകുട്ടികൾ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് താഴത്തെ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളും വീട്ടുകാരും ഒമ്പതാം നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലും ഉണർന്നു. ഓടിയെത്തുമ്പോൾ കണ്ടത് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങളാണ്. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. കൊറിയൻ ലവ് ഗെയിം എന്ന ടാസ്ക് അധിഷ്ഠിത ഗെയിമിനോട് പെൺകുട്ടികൾ അമിതമായ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും ഗെയിം കളിച്ച് കളിച്ച് തങ്ങളെ കൊറിയൻ രാജകുമാരിമാരായി സങ്കൽപിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് പറയുന്നു.
എന്നാൽ ഗെയിമിലെ ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ചാടിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഡയറിയിൽ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരയുന്ന കാരിക്കേച്ചര് വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ കാലത്താണ് പെൺകുട്ടികൾ ഗെയിം കളിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ഇവരുടെ ഫോണുകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും ഗെയിമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശദാംശങ്ങൾ തേടുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
