Parliament Session: പാർലമെന്റിൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു; നാളെ വോട്ടെടുപ്പ്, ചർച്ച

ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തുവെച്ച മൂന്ന് പ്രധാന ബില്ലുകളിന്മേൽ നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. വിഷയത്തിൽ 12 മണിക്കൂർ നീളുന്ന ചർച്ച നടത്താമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ ചർച്ചകൾക്കായി കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് 18 മണിക്കൂർ വരെ നീട്ടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയും വ്യക്തമാക്കി. ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രാഥമിക വോട്ടെടുപ്പിൽ 251 പേർ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 185 പേർ എതിർത്തു. ബില്ലിനോട് യാതൊരു കാരണവശാലും സഹകരിക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്.
കേന്ദ്രം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ നീക്കങ്ങളും വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതിയും രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്നതാണെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ലോക്സഭയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 2023-ൽ തന്നെ വനിതകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നൽകുന്ന ബിൽ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയതാണെന്നും, ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം നടത്തുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നീക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആയുധമായി വനിതാ സംവരണത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് തങ്ങൾ എതിർക്കുന്നതെന്ന് എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. ബിൽ ഫെഡറലിസത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ആരോപിച്ചു.
ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലെന്നും, മുസ്ലിം സംവരണം ഇല്ലാതാക്കാനും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അമിത അധികാരം നൽകി പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഈ നീക്കങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് കെ. രാധാകൃഷ്ണനും സഭയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
