  Indian Air Force SU-30 MKI Crashes in Assam: വ്യോമസേനയുടെ തകർന്നുവീണ സുഖോയ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്

Indian Air Force SU-30 MKI Crashes in Assam: വ്യോമസേനയുടെ തകർന്നുവീണ സുഖോയ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്

പരിശീലന ദൗത്യത്തിലായിരുന്ന വിമാനം ജോർഹട്ടിൽ നിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ കർബി ആംഗ്ലോങ് പ്രദേശത്താണ് തകർന്നുവീണത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 6, 2026, 09:12 AM IST
  • വ്യോമസേനയുടെ തകർന്നുവീണ സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്
  • പൈലറ്റിനായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്

Indian Air Force SU-30 MKI Crashes in Assam: വ്യോമസേനയുടെ തകർന്നുവീണ സുഖോയ് വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്

അസം: വ്യോമസേനയുടെ തകർന്നുവീണ സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്.  പൈലറ്റിനായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട്.

തിരച്ചിലിനിടെ കണ്ടെത്തിയ വിമാനത്തിന്റെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും കത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു. അസമിലെ ജോർഹാട്ടിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7:42 ഓടെയാണ് വിമാനത്തിന്റെ അവസാന സിക്നൽ ലഭിച്ചത്. സുഖോയ് 30 എംകെ 1 യുദ്ധവിമാനം റഡാറിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതിരോധ വായ്പ്പായിരുന്നു അറിയിച്ചത്. 

വിമാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യോമസേനാ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ തിരച്ചിൽ വ്യോമസേനയാണ് നടത്തുന്നത്. പരിശോധന നടക്കുന്നത് അസമിലെ കർബി ആംഗ്ലോങ് മേഖലയിലാണ്. വിമാനം അസമിലെ ജോർഹട്ട് വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്നാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതെന്നും വ്യോമസേനാ ഋതങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

