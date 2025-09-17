AI video of Modi's late mother: മോദിയുടെ അമ്മയുടെ എഐ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി

പട്ന:ബീഹാറിലെ കോൺഗ്രസ്സ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മരിച്ചുപോയ അമ്മയുടെ എഐ ട്രോൾ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് വൈറലാകുകയും നിരവധി ചർച്ചകൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതനെതിരെ ബിജെപി നൽകിയ പരാതിയിൽ പട്ന ഹൈ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറഞ്ഞു. കോണഗ്രസ്സിനോട് എല്ലാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മോദിയുടെ അമ്മയോട് അനാദരവ് കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ചെയ്തത് ഒരു സർഗ്ഗാത്മ വിമർശനമാണെന്നും ബീഹാർ കോൺഗ്രസ്സ് ന്യായീകരിച്ചു.കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ബീഹാറിലെ കോൺഗ്രസ്സ് മോദിയുടെ അമ്മയുടെ എഐ ദൃശ്യം നിർമ്മിച്ച് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബീഹാറിലെ 'വോട്ട് ചോരി' യെ കുറിച്ചാണ് എഐ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.
