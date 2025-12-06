English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Vijay's TVK: 'വിജയ് എത്തുന്ന സമയം കൃത്യമായി അറിയിക്കണം'; പുതുച്ചേരിയിൽ ടിവികെയുടെ പൊതുയോ​ഗത്തിന് അനുമതി നൽകി

Vijay's TVK: 'വിജയ് എത്തുന്ന സമയം കൃത്യമായി അറിയിക്കണം'; പുതുച്ചേരിയിൽ ടിവികെയുടെ പൊതുയോ​ഗത്തിന് അനുമതി നൽകി

Vijay's TVK: നിബന്ധനകളോടെയാണ് പൊലീസ് പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 6, 2025, 08:12 PM IST
  • പൊതുയോ​ഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 5000 പേർക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി നൽകിയത്.
  • കൂടുതൽ പേർ എത്താൻ പാടില്ലെന്നും ക്യു ആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതെന്നും നിബന്ധനയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
  • 500 പേർ വീതമുള്ള പത്ത് ബ്ലോക്കുകളായി പ്രവർത്തകരെ ഇരുത്തണമെന്നും ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, പ്രായമേറിയവർ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും നിബന്ധനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

Read Also

  1. Vijay's TVK: പുതുച്ചേരിയിൽ പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി വിജയ്‍യുടെ ടിവികെ; റോഡ് ഷോ ഒഴിവാക്കും

Trending Photos

Weekly Horoscope: ഈ വർഷത്തെ അവസാന രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ഭാ​ഗ്യത്തിൽ ആറാടും!
6
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ഈ വർഷത്തെ അവസാന രാജയോ​ഗം; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ഭാ​ഗ്യത്തിൽ ആറാടും!
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
5
Astrology 2026
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
Weekly Horoscope: സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഇനിയുള്ള ഏഴ് ദിനങ്ങൾ; സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഇനിയുള്ള ഏഴ് ദിനങ്ങൾ; സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
10
Numerology 2026
Numerology 2026: പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ഗുണവും ദോഷവുമെങ്ങനെ? സംഖ്യാശാസ്ത്രഫലം അറിയാം..!
Vijay's TVK: 'വിജയ് എത്തുന്ന സമയം കൃത്യമായി അറിയിക്കണം'; പുതുച്ചേരിയിൽ ടിവികെയുടെ പൊതുയോ​ഗത്തിന് അനുമതി നൽകി

വിജയ്​യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) പുതുച്ചേരിയിൽ നടത്തുന്ന പൊതുയോ​ഗം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും. പുതുച്ചേരിയിലെ പഴയ തുറമുഖത്തിന് സമീപത്തെ ഗ്രൗണ്ടില്‍ വച്ച് പൊതുയോഗം നടത്താനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. നിബന്ധനകളോടെയാണ് പൊലീസ് പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വിജയ് എത്തുന്ന സമയം കൃത്യമായി അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

പൊതുയോ​ഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 5000 പേർക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി നൽകിയത്. കൂടുതൽ പേർ എത്താൻ പാടില്ലെന്നും ക്യു ആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതെന്നും നിബന്ധനയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 500 പേർ വീതമുള്ള പത്ത് ബ്ലോക്കുകളായി പ്രവർത്തകരെ ഇരുത്തണമെന്നും ഗർഭിണികൾ, കുട്ടികൾ, പ്രായമേറിയവർ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും നിബന്ധനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ടിവികെ ഒരുക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

മുന്‍പ് ഡിസംബർ 5ന് പുതുച്ചേരിയിൽ വിജയ്​യുടെ റോഡ് ഷോ നടത്താൻ ടിവികെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധമുയർന്നതിനെ തുടർന്ന്, റോഡ് ഷോയ്ക്ക് അനുമതി തരാനാകില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊതുയോഗം നടത്താൻ പാര്‍ട്ടി വീണ്ടും അനുമതി തേടിയത്. സെപ്റ്റംബർ 27ന് കരൂരിൽ ടിവികെ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ രണ്ടുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിജയ് പൊതുപരിപാടികളിൽ സജീവമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതുച്ചേരിയിൽ പൊതുയോഗം നടത്താന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Vijay's TVKActor VijayPublic MeetingPuducherry‬‬

Trending News