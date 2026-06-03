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Petrol And Diesel Price Today: ഇന്ധനവില വർധിച്ചുതന്നെ; വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Petrol And Diesel Price Today June 3: ജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ധന വിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 03, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:18 AM IST
Petrol And Diesel Price Today: ഇന്ധനവില വർധിച്ചുതന്നെ; വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Image Credit: Fuel | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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