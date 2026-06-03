/Petrol And Diesel Price Today: ഇന്ധനവില വർധിച്ചുതന്നെ; വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

ഇറാൻ യുഎസ് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ധന വിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ നിരക്ക് അറിയാം.
ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ- 82.46 രൂപ
ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്- 109.11
അരുണാചൽ പ്രദേശ്- 92.66
അസം- 100.04
ബിഹാർ- 105.71
ചണ്ഡീഗഢ്- 94.30
ചത്തീസ്ഗഢ്- 100.14
ദാദ്ര ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി- 92.57
ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു- 92.37
ഡൽഹി- 94.77
ഗോവ- 96.61
ഗുജറാത്ത്- 94.70
ഹരിയാന- 94.30
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്- 95.06
ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ- 100.70
ജാർഖണ്ഡ്- 97.86
കർണാടക- 102.96
കേരളം- 107.33
മധ്യപ്രദേശ്- 106.52
മഹാരാഷ്ട്ര- 103.54
മണിപ്പൂർ- 99.21
മേഘാലയ- 96.20
മിസോറാം- 99.06
നാഗാലാൻഡ്- 97.70
ഒഡിഷ- 101.19
പോണ്ടിച്ചേരി- 96.26
പുതുച്ചേരി- 96.26
പഞ്ചാബ്- 94.30
രാജസ്ഥാൻ- 104.72
സിക്കിം- 103.35
തമിഴ്നാട്- 100.84
തെലങ്കാന- 107.46
ത്രിപുര- 97.53
ഉത്തർപ്രദേശ്- 95.34
ഉത്തരാഖണ്ഡ്- 93.43
പശ്ചിമ ബംഗാൾ- 105.45
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