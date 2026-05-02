Petrol Diesel Price Hike: പെട്രോൾ ഡീസൽ ​ഗാർഹിക എൽപിജി വില വർദ്ധിച്ചേക്കും; സാധ്യത തള്ളാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും ഉയർത്തണമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 20 രൂപയോളം നഷ്ടത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നതെന്നും ഈ പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 100 രൂപ വരെ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കമ്പനികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും സംഘർഷങ്ങളും കാരണം രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇത് തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിക്കുമെന്നും അതിനാൽ ലിറ്ററിന് 10 മുതൽ 20 രൂപ വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ, സാധാരണക്കാരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വില ഉയർത്തുന്നത് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനരോഷം ഭയന്ന് കേന്ദ്രം നിലവിൽ ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ.
