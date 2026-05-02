English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
  • Petrol Diesel Price Hike: പെട്രോൾ ഡീസൽ ​ഗാർഹിക എൽപിജി വില വർദ്ധിച്ചേക്കും; സാധ്യത തള്ളാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ

Petrol Diesel Price Hike: പെട്രോൾ ഡീസൽ ​ഗാർഹിക എൽപിജി വില വർദ്ധിച്ചേക്കും; സാധ്യത തള്ളാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ

Petrol Diesel LPG Cylinder Prices Hike:  പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 20 രൂപയോളം നഷ്ടത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നതെന്നും ഈ പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 100 രൂപ വരെ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കമ്പനികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 2, 2026, 02:57 PM IST
  • ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും ഉയർത്തണമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം
  • രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്

Read Also

  1. LPG price ഓരോ ആഴ്ചയും മാറും! ഈ വാർത്തയിൽ എത്രമാത്രം സത്യമുണ്ട് അറിയുക

Trending Photos

‌Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധനവ്, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
‌Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധനവ്, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
13
Rajayoga
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
Petrol Diesel Price Hike: പെട്രോൾ ഡീസൽ ​ഗാർഹിക എൽപിജി വില വർദ്ധിച്ചേക്കും; സാധ്യത തള്ളാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും ഉയർത്തണമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം.

Add Zee News as a Preferred Source

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 20 രൂപയോളം നഷ്ടത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നതെന്നും ഈ പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 100 രൂപ വരെ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കമ്പനികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും സംഘർഷങ്ങളും കാരണം രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇത് തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിക്കുമെന്നും അതിനാൽ ലിറ്ററിന് 10 മുതൽ 20 രൂപ വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ, സാധാരണക്കാരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വില ഉയർത്തുന്നത് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനരോഷം ഭയന്ന് കേന്ദ്രം നിലവിൽ ഈ ആവശ്യം പരി​ഗണിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

petrol diesel priceLPG cylinder pricepetrol diesel price hike

Trending News