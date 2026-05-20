/Fuel Price Hike: ഇന്ധനവിലയിലെ വർധനവ്; ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കൂടിയത് 4 രൂപയിലേറെ, 8 രൂപ വരെ കൂടാൻ സാധ്യത?

ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 4 രൂപയിലധികം വർധനവ് ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവിലയിൽ വർധനവ്. പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 95 പൈസയും ഡീസലിന് 96 പൈസയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ 4 രൂപയിലേറെ വർധനവാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രീമിയം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 109.85 രൂപയാണ് വില. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 111.71 രൂപയായി. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുകയറിയുകയാണ്. ഇത് ഇന്ധനവിലയുടെ രൂപത്തിൽ പൊതുജനത്തിന് ഭാരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് സൂചന. 8 രൂപ വരെ വില ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇന്ധനവില വർധന ഇറ്റേണൽ, സ്വിഗ്ഗി തുടങ്ങിയ ഫുഡ് ഡെലിവറി, ക്വിക്ക് കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പ്രതിഫലിക്കും. ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് അധിക ചെലവ് വന്നേക്കുമെന്ന് എലാര കാപ്പിറ്റൽ റിപ്പോർട്ട്. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ക്വിക്ക് കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഒരു ഓർഡറിന് ശരാശരി 35 മുതൽ 50 രൂപ വരെയും, ഫുഡ് ഡെലിവറിക്ക് ഓർഡറൊന്നിന് 55 മുതൽ 60 രൂപ വരെയുമാണ് വിതരണച്ചെലവ്. ഇതനുസരിച്ച്, മൊത്തത്തിലുള്ള ശരാശരി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റേണലിന് ഒരു ഓർഡറിന് ഏകദേശം 45 രൂപയും, സ്വിഗ്ഗിക്ക് ഏകദേശം 55 രൂപയും വിതരണച്ചെലവായി വരും.
