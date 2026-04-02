ന്യൂഡൽഹി: നയാരയ്ക്ക് പുറകേ ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ച് ഷെല്ലും. ബെംഗളൂരുവിലെ ഷെൽ ഔട്ലെറ്റുകളിൽ 7.41 രൂപയാണ് പെട്രോളിന് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡീസലിന് 25.01 രൂപയും വർധിപ്പിച്ചു. സാധാ പെട്രോളിന് 119.85 രൂപയും പവർ പെട്രോളിന് 129.85 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.
സാധാ ഡീസലിന് 123 രൂപയാണ് നിരക്ക്. പ്രീമിയം ഡീസലിന് 133 രൂപയായി. ഷെൽ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവ അടിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ നിരക്ക് നൽകേണ്ടതായി വരും. ഷെൽ രണ്ടാഴ്ച മുൻപും ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. പെട്രോൾ വിലയിൽ രണ്ട് രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
അതേസമയം, വില വർധനയെക്കുറിച്ച് ഷെൽ അധികൃതർ ഒദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. നയാര എനർജി പെട്രോൾ മാർച്ച് 27ന് പെട്രോളിന് അഞ്ച് രൂപയും ഡീസലിന് മൂന്ന് രൂപയും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഷെല്ലിന് രാജ്യത്താകമാനമായി 350 ഔട്ലെറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൽപിജി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിനും വില വർധിച്ചിരുന്നു.
