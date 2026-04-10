Petrol Diesel Price: പെട്രോൾ ക്ഷാമം രൂക്ഷമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്, നിയന്ത്രണവുമായി പമ്പുകൾ; ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില

Petrol Diesel Prices In India: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയും രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കും കണക്കിലെടുത്താണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഇന്ധനവില പുതുക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 10, 2026, 08:17 AM IST
  • പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ തൽക്കാലം വർദ്ധനവുണ്ടാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്
  • പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധന വിതരണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിൽ കനത്ത അസ്ഥിരത നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില സ്ഥിരതയാർന്നതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയും രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കും കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഇന്ധനവില പുതുക്കുന്നത്.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുതാര്യമായ രീതിയിൽ കൃത്യമായ വിലവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആഗോള എണ്ണവിപണിയിൽ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ തൽക്കാലം വർദ്ധനവുണ്ടാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ആഘാതം ഒഴിവാക്കാൻ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം എണ്ണക്കമ്പനികൾ താൽക്കാലികമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാലാണ് വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്.

ഇറാൻ, ഇസ്രായേൽ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധന വിതരണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ ഏകദേശം 20 ശതമാനത്തോളം കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം തടസ്സപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വില വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യയിൽ വില കൂടാതിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ഇങ്ങനെയാണ്. നഗരം പെട്രോൾ (രൂപ/ലിറ്റർ) ഡീസൽ (രൂപ/ലിറ്റർ) എന്ന നിലയിൽ. ന്യൂഡൽഹി 94.72, 87.62 മുംബൈ104.21, 92.15 കൊൽക്കത്ത 103.94, 90.76 ചെന്നൈ 100.75, 92.34 അഹമ്മദാബാദ് 94.49,  90.17 ബെംഗളൂരു 102.92, 89.02 ഹൈദരാബാദ് 107.46, 95.70 ജയ്പൂർ 104.72, 90.21 ലഖ്‌നൗ 94.69, 87.80 പൂനെ 104.04, 90.57 ചണ്ഡീഗഡ് 94.30, 82.45 ഇൻഡോർ 106.48, 91.88 പട്ന 105.58, 93.80 സൂറത്ത് 95.00, 89.00 നാസിക് 95.50, 89.50.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന നികുതികളിലെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഓരോ നഗരത്തിലും ഇന്ധനവില വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നികുതി കുറച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2022 മെയ് മാസം മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ധനവില വലിയ തോതിൽ മാറാതെ തുടരുകയാണ്. ആഗോള വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും, നികുതിയും കറൻസി വിനിമയ നിരക്കും ആഭ്യന്തര വില നിർണ്ണയത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

അതേസമയം, പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിലുള്ള പെട്രോൾ വിലയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 11 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ 149 രൂപയായിരുന്നത് 160 രൂപയായി. പ്രീമിയം ഡീസൽ വകഭേദമായ 'എക്‌സ്ട്രാ ഗ്രീനിനും' വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ലിറ്ററിന് 91.49 രൂപയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 92.99 രൂപയായാണ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

