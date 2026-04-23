English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Petrol Diesel Price Hike: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം

Petrol diesel prices hike: പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ ലിറ്ററിന് 25 മുതൽ 28 രൂപ വരെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 23, 2026, 12:00 PM IST
  • പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്
  • ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്

ന്യൂഡൽഹി: ഏപ്രിൽ 29-ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അവസാനിക്കുന്നതോടെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ ലിറ്ററിന് 25 മുതൽ 28 രൂപ വരെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആഭ്യന്തര ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ കൊട്ടക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇക്വിറ്റീസിന്റെ വിലയിരുത്തലിലാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധിച്ചേക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ, ഇന്ധനവില വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു നിർദ്ദേശവും നിലവിൽ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. "സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശമില്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്" മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിപ്പിക്കാത്ത ഏക രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്നും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഭാരം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരും പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Trending News