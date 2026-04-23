Petrol Diesel Price Hike: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി: ഏപ്രിൽ 29-ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അവസാനിക്കുന്നതോടെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ ലിറ്ററിന് 25 മുതൽ 28 രൂപ വരെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആഭ്യന്തര ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ കൊട്ടക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇക്വിറ്റീസിന്റെ വിലയിരുത്തലിലാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധിച്ചേക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, ഇന്ധനവില വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു നിർദ്ദേശവും നിലവിൽ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. "സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശമില്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്" മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിപ്പിക്കാത്ത ഏക രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്നും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഭാരം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരും പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
