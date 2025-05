India Pak War Fact Check: ഗുജറാത്തിലെ ഹസിറ തുറമുഖം പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിച്ചോ?

India Pakistan War: ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഗുജറാത്തിലെ ഹസിറ തുറമുഖത്ത് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ എന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വ്യാജ വീഡിയോയാണെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ സ്ഥിതീകരിച്ചു.

'ഗുജറാത്തിലെ ഹസിറ തുറമുഖം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആക്രമണവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വീഡിയോയാണ്. ഒരു എണ്ണ ടാങ്കർ സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോൾ 2021 ജൂലൈ 7ന് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയാണിത്.' പിഐബി കുറിച്ചു.

This video is widely circulating on social media with a claim that Hazira Port in #Gujarat has been attacked #PIBFactCheck

* This is an unrelated video confirmed to depict an oil tanker explosion. The video is dated July 7, 2021.

* Do not share this video. Refer the link… pic.twitter.com/nlQwgVAj3k

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 9, 2025