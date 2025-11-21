English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tejas Plane Crash: തേജസ് അപകടം; പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യോമസേന

Tejas Plane Crash: തേജസ് അപകടം; പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യോമസേന

തേജസ് യുദ്ധവിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 21, 2025, 06:18 PM IST
  • അപകടകാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് അന്വേഷണം നടത്തും
  • ഇതിനായി കോർട്ട് ഓഫ് ഇൻക്വയറിയെ നിയോഗിച്ചതായും വ്യോമസേന അറിയിച്ചു

  1. Tejas Plane Crash: ദുബായ് എയർ ഷോയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം തേജസ് തകർന്നുവീണു; പൈലറ്റ് മരിച്ചു

Tejas Plane Crash: തേജസ് അപകടം; പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യോമസേന

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ നിർമിത പോർവിമാനമായ തേജസ് ദുബായ് എയർഷോക്കിടെ തകർന്നുവീണു. തേജസ് യുദ്ധവിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു.

അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൽ അഗാധമായി ദുഖിക്കുന്നുവെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും വ്യോമസേന വ്യക്തമാക്കി. അപകടകാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിന്  അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഇതിനായി കോർട്ട് ഓഫ് ഇൻക്വയറിയെ നിയോഗിച്ചതായും വ്യോമസേന അറിയിച്ചു.

