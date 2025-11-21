Tejas Plane Crash: തേജസ് അപകടം; പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യോമസേന

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ നിർമിത പോർവിമാനമായ തേജസ് ദുബായ് എയർഷോക്കിടെ തകർന്നുവീണു. തേജസ് യുദ്ധവിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി വ്യോമസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.
IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.
A court of inquiry is being…
— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025
അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൽ അഗാധമായി ദുഖിക്കുന്നുവെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും വ്യോമസേന വ്യക്തമാക്കി. അപകടകാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഇതിനായി കോർട്ട് ഓഫ് ഇൻക്വയറിയെ നിയോഗിച്ചതായും വ്യോമസേന അറിയിച്ചു.
