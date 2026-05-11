കൊല്ലാനെത്തിയ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ കഴുത്തിനു പിടിച്ചു നിർത്തി 13 കാരൻ; സംഭവം മധ്യപ്രദേശിൽ

തന്നെ കൊല്ലാനെത്തിയ പുള്ളിപ്പുലിയെ സാഹസികമായി നേരിട്ട് 13 കാരൻ.   സംഭവം നടന്നത്  മധ്യപ്രദേശിലെ കുർസി ഖാപ ഗ്രാമത്തിലാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 11, 2026, 07:24 AM IST
ഭോപ്പാൽ: തന്നെ കൊല്ലാനെത്തിയ പുള്ളിപ്പുലിയെ സാഹസികമായി നേരിട്ട് 13 കാരൻ.   സംഭവം നടന്നത്  മധ്യപ്രദേശിലെ കുർസി ഖാപ ഗ്രാമത്തിലാണ്.

എട്ടാം ക്ലാസുകാരനായ സത്യം താക്കൂർ ആയിരുന്നു തന്നെ ആക്രമിക്കാനെത്തിയ പുള്ളിപ്പുലിയെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിട്ടത്. കുട്ടി വീടിനു സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിലെ കിണറിനടുത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പാഞ്ഞുവന്ന പുള്ളിപ്പുലിയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുകയായിരുന്നു സത്യം എന്ന ആ പതിമൂന്നുകാരൻ. 

പുലിയുടെ നഖം കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ വയറിലും കാലുകളിലും പരിക്കേറ്റെങ്കിലും പിടിവിടാതെ സധൈര്യം നേരിടുകയായിരുന്നു പതിമൂന്നുകാരൻ. കുട്ടിയുടെ നില വിളികേട്ട് പിതാവ് മഹേന്ദ്ര സിങ് താക്കൂറും കുടുംബാംഗങ്ങളും വടിയുമായി   മൽപിടിത്തം തുടരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിളി  കേട്ടാണ് പുലി കാട്ടിലേക്ക് ഓടിമറഞ്ഞത്.   

പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.  സംഭവമറിഞ്ഞ വനംവകുപ്പ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും കുട്ടിയുടെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.  ഒപ്പം ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

