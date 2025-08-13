English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Student Death: പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി ക്ലാസിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു; സ്കൂളിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുട്ടിയുടെ അമ്മ

Student Death: സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസിന് വേണ്ടി സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടി ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്നതിന് പിന്നാലെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 13, 2025, 03:38 PM IST
  • തമിഴ്നാട്ടിലാണ് സംഭവം.
  • വിഴുപ്പുറത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ മോഹൻരാജ് (16) ആണ് മരിച്ചത്

പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി ക്ലാസിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് സംഭവം. വിഴുപ്പുറത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ മോഹൻരാജ് (16) ആണ് മരിച്ചത്. സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസിന് വേണ്ടി സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടി ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്നതിന് പിന്നാലെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, സ്കൂളിനെതിരെ ​കുട്ടിയുടെ അമ്മ ​ഗുരുതര ആരോപണം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെയും സ്കൂളിൽ ക്ലാസുകൾ പതിവാണെന്നും രണ്ട് വർഷമായി രാവിലെ 4 മണിക്കാണ് കുട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നതെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇതുകാരണം, ഉറങ്ങാൻ പോലും കുട്ടിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ലെന്നും അമ്മ പറയുന്നു. എന്നാൽ, ക്ലാസിൽ കുട്ടി കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

