Flood in Himachal Pradesh and Punjab: പ്രളയക്കെടുതി: ഹിമാചൽപ്രദേശിനും പഞ്ചാബിനും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

Flood in Himachal Pradesh and Punjab: ഹിമാചൽപ്രദേശിന് 1500 കോടി രൂപയും പഞ്ചാബിന് 1600 കോടി രൂപയുമാണ് ധനസഹായമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 9, 2025, 10:46 PM IST
  • മിന്നൽ പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഹിമാചൽപ്രദേശിനെയും പഞ്ചാബിനെയും ബാധിച്ചിരുന്നു.
  • ഇതേതുടർന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പ്രളയം ബാധിച്ച ഹിമാചൽപ്രദേശിനും പഞ്ചാബിനും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. ഹിമാചൽപ്രദേശിന് 1500 കോടി രൂപയും പഞ്ചാബിന് 1600 കോടി രൂപയുമാണ് ധനസഹായമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മിന്നൽ പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഹിമാചൽപ്രദേശിനെയും പഞ്ചാബിനെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 

അതേസമയം, ദുരന്തങ്ങളിൽ മരിച്ചവർക്ക് രണ്ടുലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും ധനസഹായം നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഹിമാചൽപ്രദേശിലും പഞ്ചാബിലും സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും സന്ദർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ദുരന്തബാധിതരുമായും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളുമായും ചർച്ച നടത്തി.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

FloodHimachal PradeshPunjabPM Narendra Modi

