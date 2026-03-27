PM Narendra Modi: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ഓൺലൈനിൽ യോഗം ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

PM Narendra Modi: വീഡിയോ കോൺഫറസിലൂടെയായിരുന്നു യോഗം ചേർന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 27, 2026, 11:12 PM IST
  • പശ്ചിമേഷ്യയിലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തിയത്

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി യോഗം ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വീഡിയോ കോൺഫറസിലൂടെയായിരുന്നു യോഗം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തിയത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് യോഗം ചേർന്നത്. 

കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ 6 വർഷം മുൻപുണ്ടായ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ടതിനെക്കുറിച്ച് മോദി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ഓർമിപ്പിച്ചു. അന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനായി എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്തുണ്ടായ ‘ടീം ഇന്ത്യ’ സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. 

