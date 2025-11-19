PM Kisan Installment: അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തിയില്ലേ? ടെൻഷൻ വേണ്ട, കാരണം ഇതാകാം; പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

PM Kisan 21st Installment: പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജനയുടെ 21ാം ഗഡു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിതരണം ചെയ്തു. കോയമ്പത്തൂർ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തുക വിതരണം ചെയ്തത്. പദ്ധതി പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 9 കോടി കർഷകർക്ക് 2000 രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 18,000 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്തത്. കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ഈ തുകയെത്തും. തുക അക്കൗണ്ടിലെത്തിയാൽ ആ വിവരം എസ്എംഎസിലൂടെ കർഷകരെ അറിയിക്കും.
പദ്ധതി പ്രകാരം, 2000 രൂപയുടെ മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. നാല് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇത് ലഭിക്കുക.
എല്ലാവർക്കും 2000 രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയോ? എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ തുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ, പരിഭ്രമിക്കേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോദിക്കാൻ വഴികളുണ്ട്. ഡിബിടി വഴി വിതരണം ചെയ്ത പണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്.
ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആ നമ്പർ എന്ന് നോക്കാം. ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പരിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്താത്തതിന്റെ കാരണം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും. 1800-180-1551 എന്ന ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും.
അതേസമയം കർഷകർക്ക് പരാതി നൽകുന്നതിനായി 011-23381092 എന്ന ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറിലോ pmkisan-ict@gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഗഡുക്കൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്താത്തതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും?
പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജനയുടെ 21ാമത് ഗഡുവാണ് ഇത്തവണ വിതരണം ചെയ്തത്. കെവൈസി കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല. ഇ-കെവൈസി ഇല്ലാത്തത് പലപ്പോഴും കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ തുക എത്താതിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തതും ഗഡുക്കൾ ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തില്ല.
