PM Kisan Samman Nidhi Yojana: പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയിൽ അംഗമാണോ? എങ്കിൽ ഇക്കാര്യം അറിയാതെ പോകരുതേ..!

രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ ഭാവിക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി. ഒരൊറ്റ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പ്രധാന പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ഒരുമിച്ച് നേടാനാകും. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ (പിഎം കിസാൻ) ഗുണഭോക്താവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിഎം കിസാൻ മന്ദൻ യോജനയിലും ചേരാനാകും. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് ധനസഹായം ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമല്ല, 60 വയസ്സിനു ശേഷം പെൻഷനും ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി (പിഎം-കിസാൻ) പ്രകാരം, യോഗ്യരായ കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നു. ഈ തുക നേരിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 2,000 ത്തിന്റെ മൂന്ന് തുല്യ ഗഡുക്കളായാണ് കൈമാറുന്നത്. വിത്തുകൾ, വളങ്ങൾ, മറ്റ് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ കർഷകർ ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാനാകും. കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനത്തിനായി ഈ പദ്ധതി പിഎം-കെഎംവൈ (മന്ധൻ യോജന) യുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത
ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം കർഷകർ പെൻഷൻ പ്രീമിയങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം പണം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നതാണ്. കർഷകർക്ക് അവരുടെ പെൻഷൻ അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ തുകയില് നിന്ന് നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. 18നും 40നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏതൊരു കർഷകനും ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാം. പ്രായം അനുസരിച്ച് ഈ തുക പ്രതിമാസം 55 രൂപ മുതൽ 200 രൂപ വരെയാണ്. പരമാവധി സംഭാവന 2,400 രൂപയും (200 രൂപ/മാസം) കുറഞ്ഞത് 660 രൂപയും (55 രൂപ/മാസം) ആണ്. കർഷകൻ പരമാവധി 2,400 രൂപ പിൻവലിച്ചാലും, പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ ഗഡുവിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 3,600 രൂപ ലാഭം ലഭിക്കും.
ഒരു കർഷകന് 60 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ, പ്രീമിയം നിർത്തലാക്കുകയും, അവർക്ക് പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ (പ്രതിവർഷം 36,000 രൂപ) പെൻഷനായി ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വാർഷിക സഹായമായ 6,000 രൂപ കൂടി ചേർത്താൽ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ കർഷകന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് 42,000 രൂപ എന്ന മൊത്തം വാർഷിക ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.