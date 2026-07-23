/നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകും; ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കും, കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ല: PM Modi

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തും പലമെന്റിലും പ്രതിഷധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ യുവാക്കൾക്ക് സന്ദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്ത്.
സർക്കാരിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം യുവാക്കളുടെ ഭാവിയും ക്ഷേമവുമാണെന്നും ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചക്കേസുകളില് വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണയും കര്ശനമായ ശിക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികള് സ്ഥാപിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
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