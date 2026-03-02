ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. നിലവിലത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. സംഘർഷം എത്രയും വേഗം തീർക്കണമെന്നും മോദി നെതന്യാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Had a telephone call with PM Benjamin Netanyahu to discuss the current regional situation. Conveyed India's concerns over recent developments and emphasised the safety of civilians as a priority. India reiterates the need for an early cessation of hostilities.@netanyahu
— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2026
യുഎഇ പ്രസിഡന്റുമായും നരേന്ദ്രമോദി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യുഎഇയുടെ നീക്കങ്ങളെ മോദി പിന്തുണച്ചതായി യുഎഇ പ്രസിഡൻറ് അറിയിച്ചു. കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഷെയിക് മൊഹമ്മദ് ബിൻ സയിദ് അൽ നഹ്യാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു. ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും അനുകൂലിക്കുന്നതായും യുഎഇ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
Spoke with President of the UAE, my brother Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Strongly condemned the attacks on the UAE and condoled the loss of lives in these attacks. India stands in solidarity with the UAE in these difficult times.
Thanked him for taking care of the Indian…
— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2026
അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംഘർഷം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോളതലത്തിലുണ്ടായ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായിരുന്നു അടിയന്തര യോഗം നടത്തിയത്.
