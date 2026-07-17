/Hyderogen Train: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിന് പച്ചക്കൊടി, പ്രധാനമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 25,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഢ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ജിന്ദിനും സോണിപതിനും ഇടയിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ ആദ്യത്തെ സർവീസ് നടത്തുക.
89 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പാത വടക്കൻ റെയിൽവേയുടെ ഡൽഹി ഡിവിഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പ്രധാനമായും 12 സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഈ പാതയിലുള്ളത്. 'നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ' ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ.
റെയിൽ ഗതാഗതത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ചുവടുവെപ്പിന്റെ അടയാളമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമിച്ചതാണ് ഈ ട്രെയിൻ. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമാണ് ട്രെയിനുകൾ. വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ ഇല്ലാത്ത റൂട്ടുകളിൽ ഡീസൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ബദലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ. രണ്ട് പവർ കാറുകളും എട്ട് പാസഞ്ചർ കോച്ചുകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 10 കോച്ചുകളാണ് ട്രെയിനിലുള്ളത്.
പരമാവധി 75 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കും. ട്രെയിനിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും, യാത്രാനിരക്കിൽ വലിയ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. നിലവിൽ റൂട്ടിലെ പാസഞ്ചർ സർവീസുകൾക്ക് സമാനമായ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ നിലനിർത്താനാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ 1,200 കിലോവാട്ട് (KW) ശേഷിയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യുവൽ സെൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ട്രെയിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഒരു ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ് (DEMU) റെയ്ക്കിനെ മാറ്റിയെടുത്ത രൂപമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ. ട്രെയിനിന്റെ എറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഡീസൽ എഞ്ചിന് പകരം വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യുവൽ സെല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡീസലിനേക്കാൾ (43 MJ/Kg) ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടി ഉയർന്ന ഊർജ്ജസാന്ദ്രത ഹൈഡ്രജനുണ്ട് (120 MJ/Kg). പുകയ്ക്ക് പകരം നീരാവിയും താപവും മാത്രമാണ് പുറത്തുവരുക.
അടുത്തിടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും അത് നാരോ ഗേജ് (NG) റെയിൽവേയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ ഇന്ത്യ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻസെറ്റായും, ബ്രോഡ് ഗേജ് (BG) പാതയിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനായും ഇത് മാറും.
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