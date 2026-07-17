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Hyderogen Train: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിന് പച്ചക്കൊടി, പ്രധാനമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

പുതുചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 17, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:22 PM IST
Hyderogen Train: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിന് പച്ചക്കൊടി, പ്രധാനമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Hyderogen Train: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിന് പച്ചക്കൊടി, പ്രധാനമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു
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