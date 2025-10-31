ഗുജറാത്ത്: ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് രാജ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് രാഷ്ടീയ ഏകതാ ദിവസമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നർമ്മദാ ജില്ലയിലെ ഏകതാ നഗറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതിഞ്ജ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. രാവിലെ 8 മണിയോടെ പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം, അച്ചടക്കം, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകതാ ദിവസ് സമരോഹ് നടന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.