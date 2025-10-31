English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • National Unity Day: രാഷ്‌ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ്: സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ഏകതാ പ്രതിമയിൽ ആദരം അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

National Unity Day: രാഷ്‌ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ്: സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ഏകതാ പ്രതിമയിൽ ആദരം അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 31, 2025, 10:51 AM IST
  • ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് രാജ്യം
  • അദ്ദേഹത്തിന്റ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് രാഷ്‌ടീയ ഏകതാ ദിവസമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്

National Unity Day: രാഷ്‌ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ്: സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ഏകതാ പ്രതിമയിൽ ആദരം അർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ഗുജറാത്ത്:  ഭാരതത്തിന്റെ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് രാജ്യം.  അദ്ദേഹത്തിന്റ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് രാഷ്‌ടീയ ഏകതാ ദിവസമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നർമ്മദാ ജില്ലയിലെ ഏകതാ നഗറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതിഞ്ജ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. രാവിലെ 8 മണിയോടെ പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം, അച്ചടക്കം, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകതാ ദിവസ് സമരോഹ് നടന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

National Unity DayRashtriya Ekta DiwasPM ModiSardar Vallabhbhai PatelStatue of Unity

