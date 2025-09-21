English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

PM Modi Address Nation: പ്രധാനമന്ത്രി ജിഎസ്ടി മാറ്റത്തേക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോ​ഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 21, 2025, 03:43 PM IST
  • പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു
  • ഉച്ചയോടെയാണ് ഇക്കാര്യം സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്

PM Modi: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഉച്ചയോടെയാണ് ഇക്കാര്യം സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഏത് വിഷയം സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഒടുവിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ജിഎസ്ടി നിരക്കിലെ മാറ്റം നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാകാം മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

നാല് സ്ലാബുകളിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന ജിഎസ്ടിയെ രണ്ട് സ്ലാബുകളാക്കി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദീപാവലിക്ക് മുൻപായി ദീപാവലി സമ്മാനമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം വരുമെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിൽ മോദി പറ‍ഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ജിഎസ്ടി മാറ്റത്തേക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോ​ഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

വിദേശത്തെ ഇന്ത്യക്കാരെയും പുതിയ തൊഴിലന്വേഷകരെയും ആശങ്കയിലാക്കി എച്ച് 1 ബി വിസ പ്രതിസന്ധിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുകയെന്നും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിലാണോ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയെന്നും രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുക.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

PM ModiPM Narendra Modiപ്രധാനമന്ത്രിനരേന്ദ്രമോദി

