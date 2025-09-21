PM Modi: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഉച്ചയോടെയാണ് ഇക്കാര്യം സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഏത് വിഷയം സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഒടുവിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ജിഎസ്ടി നിരക്കിലെ മാറ്റം നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാകാം മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
നാല് സ്ലാബുകളിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന ജിഎസ്ടിയെ രണ്ട് സ്ലാബുകളാക്കി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദീപാവലിക്ക് മുൻപായി ദീപാവലി സമ്മാനമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം വരുമെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ജിഎസ്ടി മാറ്റത്തേക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
വിദേശത്തെ ഇന്ത്യക്കാരെയും പുതിയ തൊഴിലന്വേഷകരെയും ആശങ്കയിലാക്കി എച്ച് 1 ബി വിസ പ്രതിസന്ധിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുകയെന്നും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിലാണോ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയെന്നും രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.