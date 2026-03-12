PM Kisan Yojana: പിഎം കിസാൻ യോജന; 22ാം ​ഗഡു നാളെ വിതരണം ചെയ്യും

പിഎം കിസാൻ യോജനയുടെ 22ാം ഗഡു നാളെ വിതരണം ചെയ്യും. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 9.32 കോടി കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് 18,640 കോടി രൂപയാണ് കൈമാറുന്നത്. അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് ഫണ്ട് പുറത്തിറക്കുക. 2.15 കോടിയിലധികം വനിതാ കർഷകർക്കും ഈ ഗഡു പ്രയോജനപ്പെടും.
കർഷകർക്ക് നേരിട്ടുള്ള വരുമാന പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പദ്ധതി തുടരുകയാണെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. 2019ൽ പിഎം-കിസാൻ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഡിബിടി വഴി കർഷകർക്ക് ഇതിനകം 4.09 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം കാർഷിക നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കർഷകർ പണമിടപാടുകാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക വികസനവും കർഷക ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ധാന്യക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ ആഗോള ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപ്പാദക രാജ്യമായി മാറിയെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ഭക്ഷ്യ-ധാന്യ ഉൽപ്പാദനം 2014-ൽ 252 ദശലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് ഇന്ന് 357 ദശലക്ഷം ടണ്ണായി വർദ്ധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പിഎം കിസാൻ 22-ാം ഗഡു എപ്പോൾ?
പിഎം കിസാൻ ഗഡുക്കൾ ഓരോ നാലു മാസത്തിലും 3 തവണ വീതം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, 22ാം ഗഡു 2026 മാര്ച്ച് 13ന് വിതരണം ചെയ്യും.
എന്താണ് പിഎം കിസാൻ?
പദ്ധതി പ്രകാരം ഭൂമിയുള്ള എല്ലാ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കും മൂന്ന് തുല്യ ഗഡുക്കളായി പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ കേന്ദ്രം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. രണ്ട് ഹെക്ടർ വരെ ഭൂമിയുള്ള ചെറുകിട കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ അടങ്ങിയ കുടുംബത്തിനാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് കൈമാറുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.