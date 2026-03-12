English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan Yojana: പിഎം കിസാൻ യോജന; 22ാം ​ഗഡു നാളെ വിതരണം ചെയ്യും

PM Kisan Yojana: പിഎം കിസാൻ യോജന; 22ാം ​ഗഡു നാളെ വിതരണം ചെയ്യും

PM-KISAN 22nd instalment Date: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 9.32 കോടി കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് 18,640 കോടി രൂപയാണ് കൈമാറുന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 12, 2026, 09:18 PM IST
  • അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് ഫണ്ട് പുറത്തിറക്കുക.
  • 2.15 കോടിയിലധികം വനിതാ കർഷകർക്കും ഈ ഗഡു പ്രയോജനപ്പെടും.

PM Kisan Yojana: പിഎം കിസാൻ യോജന; 22ാം ​ഗഡു നാളെ വിതരണം ചെയ്യും

പിഎം കിസാൻ യോജനയുടെ 22ാം ​ഗഡു നാളെ വിതരണം ചെയ്യും. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 9.32 കോടി കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് 18,640 കോടി രൂപയാണ് കൈമാറുന്നത്. അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വെച്ചാണ് ഫണ്ട് പുറത്തിറക്കുക. 2.15 കോടിയിലധികം വനിതാ കർഷകർക്കും ഈ ഗഡു പ്രയോജനപ്പെടും.

കർഷകർക്ക് നേരിട്ടുള്ള വരുമാന പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പദ്ധതി തുടരുകയാണെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. 2019ൽ പിഎം-കിസാൻ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഡിബിടി വഴി കർഷകർക്ക് ഇതിനകം 4.09 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം കാർഷിക നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കർഷകർ പണമിടപാടുകാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക വികസനവും കർഷക ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ധാന്യക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ ആഗോള ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപ്പാദക രാജ്യമായി മാറിയെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ഭക്ഷ്യ-ധാന്യ ഉൽപ്പാദനം 2014-ൽ 252 ദശലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് ഇന്ന് 357 ദശലക്ഷം ടണ്ണായി വർദ്ധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പിഎം കിസാൻ 22-ാം ഗഡു എപ്പോൾ? 

പിഎം കിസാൻ ഗഡുക്കൾ ഓരോ നാലു മാസത്തിലും 3 തവണ വീതം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, 22ാം ​ഗഡു 2026 മാര്‍ച്ച് 13ന് വിതരണം ചെയ്യും. 

എന്താണ് പിഎം കിസാൻ? 

പദ്ധതി പ്രകാരം ഭൂമിയുള്ള എല്ലാ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കും മൂന്ന് തുല്യ ഗഡുക്കളായി പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ കേന്ദ്രം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി.  രണ്ട് ഹെക്ടർ വരെ ഭൂമിയുള്ള ചെറുകിട കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ അടങ്ങിയ കുടുംബത്തിനാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് കൈമാറുന്നത്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

PM Kisan Yojana22nd InstalmentPM KisanPM Narendra Modi

