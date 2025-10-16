English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • PM Modi To Visit Andhra Pradesh: ' 13,430 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതി ' നരേന്ദ്ര മോദി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ

PM Modi To Visit Andhra Pradesh: ' 13,430 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതി ' നരേന്ദ്ര മോദി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ

 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സന്ദർശിക്കുകയും 13,430 കോടി വരുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലായുള്ള വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടും. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 16, 2025, 11:15 AM IST
  • നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിലെ ശ്രീശൈലത്തുള്ള, ശ്രീ ഭ്രമരംബ മല്ലികാർജുന സ്വാമി വർല ദേവസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് പൂജയും ദർശനവും നടത്തും.
  • ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്കും ശിലാസ്ഥാപന പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടി കർണൂലിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും.
  • പരിപാടിയുമായ് ബന്ധപ്പട്ട് ഒരുക്കിയ പൊതുസമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും.

Read Also

  1. Hindi Bann in Tamil Nadu : സംസ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദി നിരോധിക്കാനുള്ള ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി തമിഴ്നാട്

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 14 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today 14 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 15 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 15 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Neecha Bhanga Rajayoga: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
7
Shukra Gochar
Neecha Bhanga Rajayoga: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
7th Pay Commission: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ 3 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ബമ്പർ സമ്മാനം; DA വർധിച്ചു!
12
DA hike
7th Pay Commission: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ 3 ലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ബമ്പർ സമ്മാനം; DA വർധിച്ചു!
PM Modi To Visit Andhra Pradesh: ' 13,430 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതി ' നരേന്ദ്ര മോദി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സന്ദർശിക്കുകയും 13,430 കോടി വരുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലായുള്ള വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടും. രാവിലെ നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിലെ ശ്രീശൈലത്തുള്ള, ശ്രീ ഭ്രമരംബ മല്ലികാർജുന സ്വാമി വർല ദേവസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് പൂജ നടത്തുകയും ദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യും. ശേഷം, ശ്രീശൈലത്തിലെ ശിവാജി സ്പൂർത്തി കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുകയും തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്കും ശിലാസ്ഥാപന പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടി കർണൂലിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും. 
വ്യവസായം, വൈദ്യുതി, റോഡ്, റെയിൽവേ, പ്രതിരോധം, നിർമ്മാണം, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയ വിവധ മേഖലകളിലെ വികസന പദ്ധതികളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. പരിപാടിയുമായ് ബന്ധപ്പട്ട് ഒരുക്കിയ പൊതുസമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

PM ModiNarendra ModiAndhra PradeshCentral ProjectNarendra Mo

Trending News