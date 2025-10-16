PM Modi To Visit Andhra Pradesh: ' 13,430 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതി ' നരേന്ദ്ര മോദി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സന്ദർശിക്കുകയും 13,430 കോടി വരുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലായുള്ള വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടും. രാവിലെ നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിലെ ശ്രീശൈലത്തുള്ള, ശ്രീ ഭ്രമരംബ മല്ലികാർജുന സ്വാമി വർല ദേവസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് പൂജ നടത്തുകയും ദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യും. ശേഷം, ശ്രീശൈലത്തിലെ ശിവാജി സ്പൂർത്തി കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുകയും തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്കും ശിലാസ്ഥാപന പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടി കർണൂലിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും.
വ്യവസായം, വൈദ്യുതി, റോഡ്, റെയിൽവേ, പ്രതിരോധം, നിർമ്മാണം, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയ വിവധ മേഖലകളിലെ വികസന പദ്ധതികളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. പരിപാടിയുമായ് ബന്ധപ്പട്ട് ഒരുക്കിയ പൊതുസമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും.
I will be in Andhra Pradesh tomorrow, 16th October. I will pray at the Sri Bhramaramba Mallikarjuna Swamy Varla Devasthanam in Srisailam. After that, I will be in Kurnool where development projects worth over Rs. 13,400 crores would be inaugurated or their foundation stones would…
— Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2025
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.