English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Modi to visit Bihar:നരേന്ദ്ര മോദി ബീഹാർ സന്ദർശിക്കും; 36000 കോടി രൂപയുടെ വികസന സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം

നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ബീഹാറിലെ പൂർണിയ സന്ദർശിക്കും. കൂടാതെ 36,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 15, 2025, 10:57 AM IST
  • പുതിയ സിവിൽ എൻക്ലേവിലെ ഇടക്കാല ടെർമിനൽ കെട്ടിടവും മോദി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
  • ബീഹാറിലെ ദേശീയ മഖാന ബോർഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
  • ഭാഗൽപൂരിലെ പിർപൈന്തിയിൽ 800 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വരുന്ന താപവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും ഇന്ന്

Read Also

  1. Bihar Assembly Election:BJPയുടെ സ്റ്റാര്‍ പ്രചാരകനായി PM Modi

Trending Photos

Guru Shukra Yuti: ഗുരു-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധന സമൃദ്ധിയും അഭിവൃദ്ധിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Guru Shukra Yuti
Guru Shukra Yuti: ഗുരു-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധന സമൃദ്ധിയും അഭിവൃദ്ധിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SM-20 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SM-20 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope 14 September 2025: വൃശ്ചികം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, ഭാ​ഗ്യം പിന്തുണയ്ക്കും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Astrology
Today's Horoscope 14 September 2025: വൃശ്ചികം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, ഭാ​ഗ്യം പിന്തുണയ്ക്കും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Modi to visit Bihar:നരേന്ദ്ര മോദി ബീഹാർ സന്ദർശിക്കും; 36000 കോടി രൂപയുടെ വികസന സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ബീഹാറിലെ പൂർണിയ സന്ദർശിക്കും. കൂടാതെ 36,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന സംരംഭങ്ങൾ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം  ചെയ്യും. സന്ദർശന വേളയിൽ മോദി ബീഹാറിലെ ദേശീയ മഖാന ബോർഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മഖാന ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുക, വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള നടത്തിപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, മൂല്യവർദ്ധനവും സംസ്കരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, മഖാനയുടെ വിപണി, കയറ്റുമതി, ബ്രാൻഡ് വികസനം സുഗമമാക്കുക എന്നിവയാണ് ബോർഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം മഖാന ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ 90% ബീഹാറിൽ നിന്നാണ്. മധുബാനി, ദർഭംഗ, സീതാമർഹി, സഹർസ, കതിഹാർ, പൂർണിയ, സുപോൾ, കിഷൻഗഞ്ച്, അരാരിയ തുടങ്ങിയ ജില്ലകൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മഖാന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം; സുരക്ഷാ സേനയും യുവാക്കളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ, സംഘർഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ
പൂർണിയ വിമാനത്താവളത്തിലെ പുതിയ സിവിൽ എൻക്ലേവിലെ ഇടക്കാല ടെർമിനൽ കെട്ടിടവും മോദി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഭാഗൽപൂരിലെ പിർപൈന്തിയിൽ 800 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വരുന്ന താപവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമർപ്പിത വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അൾട്രാ-സൂപ്പർക്രിട്ടിക്കൽ, ലോ-എമിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.   ഏകദേശം 36,000 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നിലധികം വികസന പദ്ധതികൾക്കാണ് മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽൽ ഇന്ന് തറക്കല്ലിടുകയും ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

BiharPM Modi VisitDevelopment ProjectPurnea

Trending News