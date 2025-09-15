Modi to visit Bihar:നരേന്ദ്ര മോദി ബീഹാർ സന്ദർശിക്കും; 36000 കോടി രൂപയുടെ വികസന സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ബീഹാറിലെ പൂർണിയ സന്ദർശിക്കും. കൂടാതെ 36,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന സംരംഭങ്ങൾ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സന്ദർശന വേളയിൽ മോദി ബീഹാറിലെ ദേശീയ മഖാന ബോർഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മഖാന ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുക, വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള നടത്തിപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, മൂല്യവർദ്ധനവും സംസ്കരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, മഖാനയുടെ വിപണി, കയറ്റുമതി, ബ്രാൻഡ് വികസനം സുഗമമാക്കുക എന്നിവയാണ് ബോർഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം മഖാന ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ 90% ബീഹാറിൽ നിന്നാണ്. മധുബാനി, ദർഭംഗ, സീതാമർഹി, സഹർസ, കതിഹാർ, പൂർണിയ, സുപോൾ, കിഷൻഗഞ്ച്, അരാരിയ തുടങ്ങിയ ജില്ലകൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മഖാന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
പൂർണിയ വിമാനത്താവളത്തിലെ പുതിയ സിവിൽ എൻക്ലേവിലെ ഇടക്കാല ടെർമിനൽ കെട്ടിടവും മോദി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഭാഗൽപൂരിലെ പിർപൈന്തിയിൽ 800 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വരുന്ന താപവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമർപ്പിത വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അൾട്രാ-സൂപ്പർക്രിട്ടിക്കൽ, ലോ-എമിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 36,000 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നിലധികം വികസന പദ്ധതികൾക്കാണ് മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽൽ ഇന്ന് തറക്കല്ലിടുകയും ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
