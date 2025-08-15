Independence Day 2025: 'വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാം'; സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്നു. എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ നേർന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു.

അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്ഘട്ടിൽ എത്തി. ചെങ്കോട്ടയിൽ എത്തി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ നിറവിലാണ് രാജ്യം. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്റെ വിജയമായി കൂടി ആഘോഷിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാ​ഗമായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളിലും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കോട്ടയെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വൻ സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവുമാണ് പ്രദേശത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

