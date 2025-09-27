English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karur Rally Stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തം; അനുശോചനം അറിയിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

Karur Rally Stampede: ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 27, 2025, 10:22 PM IST
  • നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതി കുറിച്ചു.
  • വിജയ്‍യുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെയാണ് ഇരുവരും അനുശോചനം അറിയിച്ചത്.

Read Also

  1. Stampede TVK Rally: കരൂർ റാലി ദുരന്തം; മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ നാളെ കരൂരിലെത്തും

  2. Vijay TVK Rally: വിജയ്‌യുടെ റാലിയിൽ തിക്കും തിരക്കും; 31 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

Trending Photos

Benefits of Basil: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? തുളസി കഴിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
7
Health Benefits
Benefits of Basil: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? തുളസി കഴിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
Flaxseed: ഫ്ലാക്സ് സീഡിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും!
7
Health Benefits
Flaxseed: ഫ്ലാക്സ് സീഡിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും!
Gold Rate Kerala Today: പിന്നെയും കുതിപ്പ്; വീണ്ടും 85,000ന് അടുത്തേക്ക്, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: പിന്നെയും കുതിപ്പ്; വീണ്ടും 85,000ന് അടുത്തേക്ക്, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കൂടി; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കൂടി; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Karur Rally Stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തം; അനുശോചനം അറിയിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

വിജയ് നയിച്ച കരൂർ റാലി ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവും. ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചത്. നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതി കുറിച്ചു. വിജയ്‍യുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെയാണ് ഇരുവരും അനുശോചനം അറിയിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കരൂരിലുണ്ടായത് നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണെന്നും പ്രീയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അദ്ദേഹം അനുശോചന കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു. 

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കരൂർ ജില്ലയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എന്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രപതി കുറിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു എക്സിൽ കുറിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Karur Rally StampedeTVKVijayKarur RallyStampede death

Trending News