PM Narendra Modi: 'കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് ഭ്രൂണഹത്യ'; വനിത സംവരണ ബില്ല് പാസാകാത്തതിൽ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

PM Narendra Modi: പ്രതിപക്ഷത്തെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 18, 2026, 09:56 PM IST
  • രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തിയത്.
  • വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാകാത്തതിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും മാപ്പ് പറയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ആരംഭിച്ചത്.

ന്യൂഡൽഹി: വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാകാത്തതിൽ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളോട് ക്ഷാമപണം നടത്തിയും പ്രതിപക്ഷത്തെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തിയത്. വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാകാത്തതിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും മാപ്പ് പറയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ആരംഭിച്ചത്. 

രാജ്യത്തെ അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും പെൺമക്കളുടെയും വിഷയം സംസാരിക്കാനാണ് വന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ഉയർച്ച തടഞ്ഞതെന്ന് രാജ്യം കാണുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വനിത ബില്ല് പാസ്സാകാത്തതിൽ ഞാൻ സ്ത്രീകളോട് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, ടിഎംസി തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുടെ സ്വാർത്ഥത കാരണം ബില്ല് പരാജയപ്പെട്ടു. ബില്ല് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ കുടുംബ പാർട്ടികൾ കൈയ്യടിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിനാണ് ആ കൈയ്യടിയിലൂടെ മുറിവേറ്റത്. സ്ത്രീകൾ ഈ അപമാനത്തിന് മാപ്പു നൽകില്ലെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു.

ഈ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാം മനസിലാക്കുന്നു. ബില്ല് ഒന്നും കവർന്നെടുക്കാനായിരുന്നില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി. എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നൽകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അവകാശം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സത്യസന്ധമായ നീക്കമാണ് നടത്തിയത്. എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഒരേ ശക്തി നൽകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശക്തി ഒരേ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് ഭ്രൂണഹത്യയെന്നും മോദി.

ഭ്രൂണഹത്യയിൽ കോൺഗ്രസും ടിഎംസിയും ഡിഎംകെയും കുറ്റവാളികളാണ്. കോൺഗ്രസിനെ പരാദജീവിയെന്ന് വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. പ്രാദേശികപാർട്ടികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരാദജീവിയായി കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികള്‍ വളരാൻ കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബില്ല് പാസാകാതിരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പലവട്ടം ഗൂഢാലോചന നടത്തി. രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചത്. സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള അവസരം കോൺഗ്രസ് കളഞ്ഞു. സ്ത്രീശക്തി കോൺഗ്രസിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും മാപ്പ് നൽകില്ലെന്നും മോദി. 

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സീറ്റുകൾ ഒരേ അനുപാതത്തിൽ ഉയരുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിലും ബംഗാളിലും കൂടുതൽ എംപിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാനാവുമായിരുന്നുവെന്നും സമാജ് വാദി പാട്ടി ലോഹ്യാവാദം പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്ക്കരണ വിരുദ്ധ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. പരിഷ്ക്കരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നാരീശക്തി വന്ദൻ ഭേദഗതി കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും വലിയതോ ചെറുതോ ആകട്ടെ, തുല്യമായി ശക്തിപ്പെടുത്താനും സമതുലിതമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ശബ്ദം ഉയർത്താനുള്ള സത്യസന്ധമായ ഒരു ഉദ്യമമായിരുന്നു ഇത്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ശ്രമം പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും പരാജയപ്പെടുത്തി. എല്ലാ പരിഷ്‌കാരങ്ങളേയും കോൺഗ്രസ് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാണ് നേരിടുന്നത്, പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

