Modi-Iran Talks: മോദി-ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ചർച്ച: മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു, സംഘർഷം തുടങ്ങി ആദ്യ ഫോൺ സംഭാഷണം

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇറാനിയൻ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാനുമായാണ് പ്രദാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇറാനെതിരെ യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത സൈനികാക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നത്.
‘ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. മസൂദ് പെസഷ്കിയാനുമായി സംസാരിച്ചു, മേഖലയിലെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. സംഘർഷത്തിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവവൻ നഷ്ടമായതിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായതിലും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ, ചരക്കുകളുടെയും ഊർജത്തിന്റെയും തടസ്സമില്ലാത്ത വിതരണം എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ മുൻഗണനകളാണെന്നും സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭാഷണത്തിനും നയതന്ത്രത്തിനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എൽപിജി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. തുടർന്ന് പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മോദി ഇറാൻ പ്രസിഡന്റുമായി സംസാരിക്കുന്നത്.
