English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Modi-Iran Talks: മോദി-ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ചർച്ച: മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു, സംഘർഷം തുടങ്ങി ആദ്യ ഫോൺ സംഭാഷണം

Modi-Iran Talks: മോദി-ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ചർച്ച: മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു, സംഘർഷം തുടങ്ങി ആദ്യ ഫോൺ സംഭാഷണം

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതാദ്യാമായാണ് ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 13, 2026, 05:51 AM IST
  • ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാനുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്.
  • മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Read Also

  1. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ വച്ച മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ എന്തെല്ലാം?

Trending Photos

Meenam Month Horoscope: മീനമാസത്തിൽ ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ വട്ടം ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രക്കാര്‍ ഇവർ; ഒന്നൊഴിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരും
6
Horoscope
Meenam Month Horoscope: മീനമാസത്തിൽ ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തില്‍ വട്ടം ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രക്കാര്‍ ഇവർ; ഒന്നൊഴിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്തുടരും
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
6
Mercury Transit
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
10
Shani Mangal Yuti
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
Today&#039;s Horoscope: സ്ഥാനക്കയറ്റം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ഇന്ന് നേട്ടം കൊയ്യും രാശികൾ ഇവരാണ്, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: സ്ഥാനക്കയറ്റം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ഇന്ന് നേട്ടം കൊയ്യും രാശികൾ ഇവരാണ്, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Modi-Iran Talks: മോദി-ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ചർച്ച: മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു, സംഘർഷം തുടങ്ങി ആദ്യ ഫോൺ സംഭാഷണം

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇറാനിയൻ പ്രസിഡന്‍റിനെ വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാനുമായാണ് പ്രദാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇറാനെതിരെ യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത സൈനികാക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

‘ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. മസൂദ് പെസഷ്കിയാനുമായി സംസാരിച്ചു, മേഖലയിലെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. സംഘർഷത്തിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവവൻ നഷ്ടമായതിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായതിലും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ, ചരക്കുകളുടെയും ഊർജത്തിന്റെയും തടസ്സമില്ലാത്ത വിതരണം എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ മുൻഗണനകളാണെന്നും സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭാഷണത്തിനും നയതന്ത്രത്തിനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. 

Also Read: US Synagogue Attack: അമേരിക്കയിൽ ജൂത ദേവാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറ്റിയ അക്രമിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു, വാഹനത്തിൽ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും

അതേസമയം ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എൽപിജി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. തുടർന്ന് പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മോദി ഇറാൻ പ്രസിഡന്‍റുമായി സംസാരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

PM ModiIranWest Asia Conflictsപ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിഇറാൻ പ്രസിഡന്റ്

Trending News