Salim Kumar: 'അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു'; സലിംകുമാറിനെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

നടൻ സലിംകുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വിശിഷ്ടമായ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടേയും അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടേയും സലിംകുമാർ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു. എക്സിലൂടെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അനുശോചനക്കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. മലയാളത്തിലായിരുന്നു അനുശോചനക്കുറിപ്പ്.
'പ്രമുഖ നടൻ ശ്രീ സലിം കുമാർ ജിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിശിഷ്ടമായ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ വേളയിൽ എന്റെ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടും എണ്ണമറ്റ ആരാധകരോടും ഒപ്പമാണ്. ഓം ശാന്തി', പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു.
പ്രമുഖ നടൻ ശ്രീ സലിം കുമാർ ജിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിശിഷ്ടമായ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ വേളയിൽ എന്റെ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടും…— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2026
ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധിയും സലിംകുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. 'സലിംകുമാർ ജി മലയാള സിനിമാരംഗത്തെ ഒരു ഇതിഹാസമായിരുന്നു. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ അദ്ദേഹം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയത്തിലെ ഗാംഭീര്യംകൊണ്ട് നമ്മെ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആരാധകർക്കും എന്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം. ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ വേളയിൽ ഞാൻ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു', രാഹുൽ കുറിച്ചു.
Salim Kumar ji was a stalwart of the Malayalam film industry.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 7, 2026
A National Award winner who made millions laugh and moved us with his dramatic depth, his passing is an irreplaceable loss to Indian cinema.
My deepest condolences to his family, friends, and admirers. I stand with… pic.twitter.com/8zd2hVSx1e
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