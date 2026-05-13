ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി; മാതൃകയായി പ്രധാനമന്ത്രി! അകമ്പടി വാഹനങ്ങൾ പകുതിയാക്കും, കൂടുതൽ ഇവികളിലേക്ക് മാറാൻ ആഹ്വാനം

രാജ്യത്ത് ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാതൃക നടപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തന്റെ സുരക്ഷാ വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം പകുതിയായി വെട്ടികുറയ്ക്കാൻ മോദി നിർദ്ദേശം നൽകി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനാൽ രാജ്യത്ത് ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും വർധിക്കുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടിയുടെ ഭാ​ഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത്.

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 13, 2026, 09:50 AM IST|Updated: May 13, 2026, 09:50 AM IST
Image Credit: MODI | (Photo: Zee news)

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

