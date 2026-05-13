/ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി; മാതൃകയായി പ്രധാനമന്ത്രി! അകമ്പടി വാഹനങ്ങൾ പകുതിയാക്കും, കൂടുതൽ ഇവികളിലേക്ക് മാറാൻ ആഹ്വാനം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാതൃക നടപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തന്റെ സുരക്ഷാ വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം പകുതിയായി വെട്ടികുറയ്ക്കാൻ മോദി നിർദ്ദേശം നൽകി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനാൽ രാജ്യത്ത് ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും വർധിക്കുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നത്.
വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കമ്പനികൾ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും, അനാവശ്യമായ വിദേശ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മോദി പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സുരക്ഷാ വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം പകുതിയായി വെട്ടികുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.